«Чехов в моей жизни»: творческий вечер Андрея Кончаловского

13 апреля в Московском доме музыки состоится творческий вечер Андрея Кончаловского , режиссера театра и кино, сценариста, продюсера, Народного артиста России — «Чехов в моей жизни».

Для Кончаловского, в творческой биографии которого несколько спектаклей и художественных фильмов по пьесам Антона Павловича, Чехов «неисчерпаем», сколько бы он к нему ни обращался. Всякий раз он видит в нем что-то ранее не замеченное, не открытое. И это два разных режиссера, два разных человека — тот, который снял фильм «Дядя Ваня» в 1970-м, и тот, кто поставил одноименный спектакль почти через 40 лет.

Тонкое, глубокое и одновременно ясное исследование Кончаловского будет проиллюстрировано фрагментами из фильмов и спектаклей «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», документальными съемками и архивными фото.

В течение творческого вечера Андрей Кончаловский также приоткроет секреты своей профессии, расскажет о «скрытых смыслах», которые посвященный зритель угадывает в его картинах и спектаклях. И, разумеется, режиссер ответит на вопросы зрителей.

Андрей Кончаловский: «Чехов вечен, потому что у него нет ответов, а только вопросы. А в великой драматургии всегда есть тайна. Собственно, эту тайну и пытаются разгадать до сих пор, но сделать этого нельзя, как нельзя ответить на вопрос, что такое жизнь».

Билеты доступны по ссылке.