Ещё
Кинокритик: Теперь и у Украины есть чудовищное кино с парусными танками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кинокритик: Теперь и у Украины есть чудовищное кино с парусными танками 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Критический обзор на украинский фильм размещен на YouTube канале GSTV.
«Чтобы снять хорошую военную драму, съемочной группе достаточно было просто ничего не выдумывать. Но именно попытки что-то сочинить от себя и превратили «Киборгов» в дурацкий гротеск. Можем поздравить Украину — чудовищное кино с парусными танками теперь есть и у нее», — говорится во время подведения итогов разбора фильма «Киборги».
В частности, автор сюжета указал на «картонность» некоторых персонажей, неправдоподобные сцены боев, полное пренебрежение авторов фильма к месту, о котором рассказывается в фильме.
Так, несмотря на то, что действие фильма происходит во время битвы за аэропорт Донецка, в фильме показаны рядом с местами боев леса. Да и сама территория аэропорта показана неверно.
Помимо этого критика возмутила сцена боев танков ДНР и ВСУ. В фильме показано, что танки шли в «психическую атаку» по ровному полю все с флагами на башнях.
Также неправдоподобно показаны противники украинцев — ополченцы, о мотивации которых практически ничего не говорится.
Украина.ру: последние новости
Гребенщиков готов выступить в Донецке и Луганске «Шахтёрская дочь» метнула молнии с имперской башни Злостный алиментщик Мухарский пугает публику самоубийством
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием21
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?2
Как выглядели супермодели в 1950-е годы
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение