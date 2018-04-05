Кинокритик: Теперь и у Украины есть чудовищное кино с парусными танками

Критический обзор на украинский фильм размещен на YouTube канале GSTV.

«Чтобы снять хорошую военную драму, съемочной группе достаточно было просто ничего не выдумывать. Но именно попытки что-то сочинить от себя и превратили «Киборгов» в дурацкий гротеск. Можем поздравить Украину — чудовищное кино с парусными танками теперь есть и у нее», — говорится во время подведения итогов разбора фильма «Киборги».

В частности, автор сюжета указал на «картонность» некоторых персонажей, неправдоподобные сцены боев, полное пренебрежение авторов фильма к месту, о котором рассказывается в фильме.

Так, несмотря на то, что действие фильма происходит во время битвы за аэропорт Донецка, в фильме показаны рядом с местами боев леса. Да и сама территория аэропорта показана неверно.

Помимо этого критика возмутила сцена боев танков ДНР и ВСУ. В фильме показано, что танки шли в «психическую атаку» по ровному полю все с флагами на башнях.

Также неправдоподобно показаны противники украинцев — ополченцы, о мотивации которых практически ничего не говорится.