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«Регина сделала мне предложение»: уральская звезда сериала «Остров» Евгений Кулик женился
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«Регина сделала мне предложение»: уральская звезда сериала «Остров» Евгений Кулик женился 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Известный видеоблогер и актёр из Екатеринбурга Евгений Кулик женился. Свои отношения с Ригиной Гайсиной новоиспечённые супруги узаконили в Москве, в узком кругу близких и друзей.
О радостном событии сообщила Ригина, опубликовав пост на своей странице в Instagram.
Спустя восемь часов и сам Кулик порадовал подписчиков новым видео. Вот только, смотря его, складывается впечатление, что всё это не более, чем очередной шутливый скетч звезды Instagram. Из-за этого поклонники пары стали сомневаться в том, что брак всё-таки состоялся. Развеяли сомнения обручальные кольца, которые заметили внимательные подписчики, и подтверждение от самого Кулика.
«Регина сделала мне предложение, а я не смог устоять: разбудила с утра и говорит: всё, пора. Я говорю: «Не, ну давай хотя бы через неделю». Всё, неделя прошла», — передает слова Евгения портал Life.
В беседе с журналистами актер также добавил, что «нормально гульнуть» молодожены планируют на этих выходных. Для этого в Подмосковье они снимут дом или базу отдыха.
Евгений Кулик долгое время жил в Екатеринбурге и играл за уральскую команду КВН «Голоса». Популярен Кулик стал после съемок в сериале «Остров» на ТНТ и фильме «Я худею», который вышел в прокат 8 марта этого года. После этого актёр даже успел «засветиться» на «Первом» в программе у Ивана Урганта, куда он пришел вместе со своей партнершей по фильму «Я худею» Александрой Бортич. Сегодня Евгений Кулик — популярный 30-летний актер и блогер с 2,9 миллионами подписчиков в Instagram, а его избранница Ригина владеет собственным магазином нижнего белья в Москве.
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