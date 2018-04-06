Ещё
Звезда фильма «Я худею» Евгений Кулик женился на давней возлюбленной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда фильма «Я худею» Евгений Кулик женился на давней возлюбленной 

Passion.ru 50 минут назад
Фото: Passion.ru
В микроблогах Евгения Кулика и Регины Гайсиной неожиданно появились свадебные фото и видео. Оказалось, пара действительно стала мужем и женой.
«Он мой! #куликдататарочка», — так подписала девушка трогательный снимок с новоиспеченным супругом.
«Свадьба была сегодня в Москве, но пока мы празднуем ее в тесном кругу, — поделился актер с порталом Super.ru. — В выходные думаем нормально гульнуть в Подмосковье: снимем дом или базу, соберем друзей. Регина сделала мне предложение, а я не смог устоять. Разбудила с утра и говорит: все, пора. Я говорю: «Не, ну давай хотя бы через неделю». Все, неделя прошла».
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
Высоцкая и Кончаловский, Толкалина и другие звезды на церемонии «Ника»-2018 Ушел из жизни советский актер и певец Олег Анофриев Подробности ММКФ-2018: Анна Меликян возглавит жюри, а финалистка шоу «Голос» представит дебютный фильм
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием79
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение