Звезда фильма «Я худею» женился 

Евгений Кулик прославился благодаря забавным Instagram-скетчам, а также роли в фильме «Я худею», где снимался с Александрой Бортич и Ириной Горбачевой. В четверг, 5 апреля, актер узаконил отношения со своей возлюбленной Региной Гайсиной. Как рассказал Кулик журналистам, девушка сама сделала ему предложение.
"Свадьба была сегодня в Москве, но пока мы празднуем ее в тесном кругу. Регина сделала мне предложение, а я не смог устоять: разбудила с утра и говорит: все, пора. Я говорю: «Не, ну давай хотя бы через неделю». Все, неделя прошла", — отшутился молодой человек и добавил, что в выходные они с супругой устроят грандиозный праздник в Подмосковье по случаю бракосочетания, куда пригласят многочисленных друзей и родственников, — сообщает паблик Super.ru.
Евгений Кулик и его возлюбленная узаконили отношения/Фото: соцсети