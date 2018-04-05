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Аналитики прогнозируют «Войне бесконечности» лучший старт в США среди всех фильмов Marvel
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Аналитики прогнозируют «Войне бесконечности» лучший старт в США среди всех фильмов Marvel 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Фильм может стать одним из немногих, кому удастся собрать больше 200 миллионов долларов в первые выходные.
Согласно первым прогнозам аналитиков, «Война бесконечности» установит рекорд среди фильмов Marvel по сборам за первый уик-энд в США.
За выходные 27-29 апреля картина может принести больше 200 миллионов долларов и стать шестым фильмом, которому удалось подобное. Подобную сумму на старте проката собирали лишь два фильма Marvel — первые «Мстители» (207,4 миллиона) и «Чёрная пантера» (202 миллиона).
Абсолютный рекорд по этому показателю без учёта инфляции принадлежит фильму «Звёздные войны: Пробуждение силы» — 248 миллионов долларов. «Последние джедаи» за то же время собрали 220 миллионов, а «Мир юрского периода» — 208,8 миллионов.
Стоит отметить, что в большинстве случаев реальные сборы превышали прогнозы аналитиков. Так, «Мстителям» 2012 года предсказывали первый уик-энд с 150 миллионами долларов, а «Чёрной пантере» — с 165 миллионами.
Предпосылок к рекордному старту у «Войны бесконечности» несколько, считают аналитики. Это в том числе высокий показатель так называемой «ненаведённой узнаваемости» бренда, когда участники опроса об ожидаемых картинах сами упоминают название фильма.
У грядущего блокбастера Marvel этот рейтинг составил 42 балла. Для сравнения, «Пробуждение силы» в аналогичном опросе набрало 36 баллов, а «Чёрная пантера» — 35.
Кроме того, за первые сутки после старта предпродаж билетов в США третьи «Мстители» обошли все фильмы в истории проката. До этого рекорд принадлежал «Чёрной пантере» — он продержался всего несколько месяцев.
В российский прокат фильм выйдет на неделю позже, чем в Америке — 3 мая.
#деньги #мстители #marvel #кино
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