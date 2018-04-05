Высоцкий и Влади играют чужую жизнь 

Одно из главных событий — не столько фильм «Аврора Бореалис: Северное сияние» — (эмоциональная и полная зловещих семейных тайн мелодрама), сколько визит автора — 86-летнего классика европейского кино — режиссера, оператора, сценариста Марты Месарош. Ее связывает с Россией многое — и детские годы, проведенные в СССР, и учеба во ВГИКе. Она — почетный гость нынешнего фестиваля, и в ее честь в программе ретроспективный показ психологической драмы «Их двое». Причем фильм специально для фестиваля отреставрирован. Но фишка в другом: в картине снимались Владимир Высоцкий и Марина Влади. И это единственный фильм, где они работали вместе. Героиня Влади — Мария — работает комендантом женского общежития. Она вольно и невольно вникает в сложные и неприятные подробности жизни Юлики, муж которой — алкоголик, вынуждающий ее с малолетней дочерью искать отдельное жилье. Но, несмотря на это, Юлика любит своего мужа. Мария, наблюдая за коллизиями семейной любви, задумывается о собственном браке. Забавно наблюдать, как Высоцкий и Влади разговаривают друг с другом на венгерском языке. Фото: vk.com/CIFRA4|Фестиваль венгерского кино
С картиной «1945» режиссера Ференца Тороки в Москву приедет композитор Тибор Сэмзе. Он сам — уже как режиссер снимает кино, но здесь выступил в стартовом амплуа. Режиссерский дебют Сэмзе — полнометражный фильм «Гость жизни — Легендарный Чома» (2008 год), соединяющий документальный материал, анимацию и съемку на 8-миллиметрую пленку, был сделан в Тибете и принес композитору-режиссеру специальный приз кинофестиваля в Локарно. «1945» поднимает тревожные вопросы о жизни после Холокоста. В основу фильма лег рассказ «Возвращение домой» сценариста Санто. Фото: coolconnections.ru История, основанная на реальных событиях, — «Монстр из Мартфю» Арпада Шопшича. В социалистической Венгрии в небольшом городке Мартфю происходят чудовищные убийства молодых женщин. Полиция подозревает, что это дело рук одного маньяка. И убийца обнаружен и приговорен к высшей мере. Однако следователь подозревает, что лицо, находящееся в руках правосудия, не является преступником, а настоящий маньяк гуляет на свободе. Фото: vk.com/CIFRA4|Фестиваль венгерского кино Каждый из этих фильмов способен доставить немалую радость зрителю, однако любителям зрелищного кино можно посоветовать «Кинчем — мое сокровище» (режиссер Габор Херенди) — авантюрную любовную историю и самый дорогостоящий венгерский фильм 2017-го года. Фото: vk.com/CIFRA4|Фестиваль венгерского кино