Московский Кремль и «Зарядье» станут площадками для киносъемок

МОСКВА, 5 апреля. / ТАСС /. Московская кинокомиссия — городская межведомственная комиссия по содействию организации съемок фильмов в столице — на заседании в мэрии одобрила идею съемки шести фильмов в Москве в 2018 году, часть лент снимут по мотивам произведений Александра Солженицына Виктора Пелевина . Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Москино, съемки пройдут, в частности, в Кремле, ГУМе, в Парке Горького, Большом Московском государственном цирке, Московской Государственной Консерватории им. Чайковского и впервые — в открывшемся недавно парке «Зарядье».

Фильмы «Ван Клиберн» Чада Хэртигана и «Выжившая» Андрея Соколова готовятся к съемкам с августа 2018 года. «Выжившая» будет сниматься в парке «Зарядье» и в Большом Московском государственном цирке, на Киевском вокзале, а также у Живописного, Новоарбатского и Каменного мостов", отмечается в документе.

Ответственный секретарь Московской кинокомисии, генеральный директор Москино Светлана Максимченко пояснила, что сразу после принятия решения о поддержке фильмов стартует согласование конкретных киносъемок с городскими и федеральными структурами.

"У нас есть поручение мэра Москвы сделать город дружелюбным для кинематографистов. В первую очередь стоит задача снизить административные барьеры при организации съемок, сократить сроки согласований, упростить процедуры, снизить затраты по аренде городских объектов", — отметил заммэра Москвы Леонид Печатников, слова которого приводит пресс-служба Москино.

По словам Печатникова, для налаживания данных процессов и доведения их до автоматизма заседание комиссии по рассмотрению съемок будет проходить при участии всех задействованных структур регулярно — каждые две недели. Следующее заседание кинокомиссии состоится 17 апреля.