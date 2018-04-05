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Московский Кремль и «Зарядье» станут площадками для киносъемок
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Московский Кремль и «Зарядье» станут площадками для киносъемок 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московская кинокомиссия — городская межведомственная комиссия по содействию организации съемок фильмов в столице — на заседании в мэрии одобрила идею съемки шести фильмов в Москве в 2018 году, часть лент снимут по мотивам произведений Александра Солженицына и Виктора Пелевина. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Москино, съемки пройдут, в частности, в Кремле, ГУМе, в Парке Горького, Большом Московском государственном цирке, Московской Государственной Консерватории им. Чайковского и впервые — в открывшемся недавно парке «Зарядье».
"Четыре картины — «Француз» (режиссер Андрей Смирнов), «Дети» (Алена Званцова), «Один день Ивана Денисовича» (Глеб Панфилов) и «Ампир V» (Виктор Гинзбург) уже находятся в процесс съемки. Их снимают в Большом театре, Красной площади, Васильевском спуске, на территориях Трехгорной мануфактуры и культурного центра «ЗИЛ», а также на станциях столичного метро", — говорится в сообщении.
Фильмы «Ван Клиберн» Чада Хэртигана и «Выжившая» Андрея Соколова готовятся к съемкам с августа 2018 года. «Выжившая» будет сниматься в парке «Зарядье» и в Большом Московском государственном цирке, на Киевском вокзале, а также у Живописного, Новоарбатского и Каменного мостов", отмечается в документе.
Ответственный секретарь Московской кинокомисии, генеральный директор Москино Светлана Максимченко пояснила, что сразу после принятия решения о поддержке фильмов стартует согласование конкретных киносъемок с городскими и федеральными структурами.
"У нас есть поручение мэра Москвы сделать город дружелюбным для кинематографистов. В первую очередь стоит задача снизить административные барьеры при организации съемок, сократить сроки согласований, упростить процедуры, снизить затраты по аренде городских объектов", — отметил заммэра Москвы Леонид Печатников, слова которого приводит пресс-служба Москино.
По словам Печатникова, для налаживания данных процессов и доведения их до автоматизма заседание комиссии по рассмотрению съемок будет проходить при участии всех задействованных структур регулярно — каждые две недели. Следующее заседание кинокомиссии состоится 17 апреля.
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