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Сооснователь Apple: Стив Джобс был слабым «технарем»
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Сооснователь Apple: Стив Джобс был слабым «технарем» 

Apple Insider 47 минут назад
Фото: Apple Insider
Сооснователь Apple Стив Возняк призвал не идеализировать фигуру Стива Джобса в фильмах и перестать считать его единственным мозгом компании. Свое заявление Возняк сделал в ходе выступления на прошедшей в Москве конференции «АМОКОНФ-2018».
Возняк считает, что Голливуд слишком идеализирует Джобса при создании фильмов про Apple. По словам сооснователя компании, Стив не был единственным мозгом в Apple, хотя и был умелым маркетологом, поскольку мог понимать потребности покупателей. Однако технической составляющей занимался именно Возняк.
Стив имел очень слабые навыки как «технарь». Он допускал очень много ошибок при создании собственных компьютеров, так как имел лишь базовое понимание технологии.
Также Возняк расстроен, что до сих пор не сняли ни одного фильма, где события «не переворачивали бы с ног на голову».
Apple 2 был единственным компьютером в ранней истории компании, который приносил деньги. Но этот компьютер создал я еще до того, как мы основали Apple.
При этом сооснователь Apple отмечает, что говорит только о том периоде в истории компании, когда сам работал в ней. Он ни в коем случае не преуменьшает заслуги Джобса при создании iPod и iPhone — устройств, которые и принесли корпорации деньги и всемирную славу.
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