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Рут Негга и Доминик Купер расстались
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Рут Негга и Доминик Купер расстались 

Журнал ОК! 1 час назад
Номинантка на «Оскар» Рут Негга и ее бойфренд, актер Доминик Купер расстались. Об этом стало известно после сообщения одного из инсайдеров. Отношения коллег длились 8 лет, а в их карьере числится много совместных проектов. По словам анонимного источника, причиной разрыва стало то, что союз актеров уже изжил себя, поэтому они расстались по обоюдному согласию.
«Они все еще остаются близкими друзьями», — добавил инсайдер.
Официальных подтверждений и опровержений от знаменитостей и их представителей не было.
Напомним, Рут и Доминик познакомились в 2009 году во время работы над постановкой лондонского Королевского театра Ковент-Гарден «Федра», а уже через год начали встречаться. На счету их совместных проектов также фильм «Варкрафт» и сериал «Проповедник».
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