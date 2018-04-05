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Юлия Куварзина показала нового партнера
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Юлия Куварзина показала нового партнера 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда сериала «Воронины» рассказала своим подписчикам в Инстаграм о подготовке к новому спектаклю. Юлия показала и своего нового коллегу по сцене — Андрея Свиридова. Многие узнали этого актера по роли телохранителя в проекте «Саша Таня» на канале ТНТ.
Если на экране Андрей не казался таким огромным, то на фотографии рядом с Юлией он кажется просто великаном. На репетицию в театр Куварзина надела черную толстовку с капюшоном и длинную юбку. Ее новый партнер предпочел облачиться в свободные спортивные штаны и футболку, что сделало его силуэт еще больше.
Подписчики актрисы оценили ее коллегу: «Я всегда подозревала, что он действительно такой высокий, но чтоб настолько…», «Юля, как ощущение? Просто огромный дядька. Наверное, очень добрый, мне так кажется».
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