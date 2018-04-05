Юлия Куварзина показала нового партнера

Звезда сериала «Воронины» рассказала своим подписчикам в Инстаграм о подготовке к новому спектаклю. Юлия показала и своего нового коллегу по сцене — Андрея Свиридова . Многие узнали этого актера по роли телохранителя в проекте «Саша Таня» на канале ТНТ.

Если на экране Андрей не казался таким огромным, то на фотографии рядом с Юлией он кажется просто великаном. На репетицию в театр Куварзина надела черную толстовку с капюшоном и длинную юбку. Ее новый партнер предпочел облачиться в свободные спортивные штаны и футболку, что сделало его силуэт еще больше.

Подписчики актрисы оценили ее коллегу: «Я всегда подозревала, что он действительно такой высокий, но чтоб настолько…», «Юля, как ощущение? Просто огромный дядька. Наверное, очень добрый, мне так кажется».