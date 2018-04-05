Мистер Бин вернется: первый трейлер новой картины

Не ждали, а он вернулся. Кто не помнит чудаковатого Мистера Бина, который был способен рассмешить как детей, так и взрослых, образ которого прекрасно взял на себя актер Роуэн Эткинсон

Вернется на наши экраны он в роли агента Джонни Инглиша. Продолжение известной картины выйдет на широкие экраны осенью, а российская премьера запланирована на 1 ноября 2018 года.

История, как и раньше, станет пародией на фильмы о Джеймсе Бонде. На этот раз Инглишу придется распутывать дело о кибератаке, из-за которой были рассекречены секретные данные агентов Великобритании. Самой "солью" ленты станет освоение героем Эткинсона современных технологий.