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Мистер Бин вернется: первый трейлер новой картины
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Мистер Бин вернется: первый трейлер новой картины 

Рамблер 20 минут назад
Не ждали, а он вернулся. Кто не помнит чудаковатого Мистера Бина, который был способен рассмешить как детей, так и взрослых, образ которого прекрасно взял на себя актер Роуэн Эткинсон.
Вернется на наши экраны он в роли агента Джонни Инглиша. Продолжение известной картины выйдет на широкие экраны осенью, а российская премьера запланирована на 1 ноября 2018 года.
История, как и раньше, станет пародией на фильмы о Джеймсе Бонде. На этот раз Инглишу придется распутывать дело о кибератаке, из-за которой были рассекречены секретные данные агентов Великобритании. Самой "солью" ленты станет освоение героем Эткинсона современных технологий.
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