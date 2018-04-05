Марк Руффало рассказал, что он думает о новой части «Мстителей»

На пресс-конференции в Мехико актер Марк Руффало , который уже 6 лет исполняет роль Халка, рассказал, как он понял новую часть фильма «Мстители: Война бесконечности», которая выйдет в российский прокат 3 мая этого года.

Номинант на «Оскар» присоеденился к беседе, когда фильм обсуждали продюсер Виктория Алонсо и режиссер Джо Руссо . Актер сказал, что одной из главных мыслей, выраженных в картине, является идея разнообразия. По его мнению, экранизации комиксов можно трактовать как современную мифологию.

«Люди любят эти фильмы, потому что в них рассказываются истории богов и монстров. Они помогают нам познать себя и посмотреть на многие вещи под другим углом», — добавил Марк.