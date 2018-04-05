Второй шанс фильму: в Москве открылся онлайн-кинофестиваль

В Москве открылся онлайн-кинофестиваль «Дубль дв@», который дает второй шанс отечественным кинокартинам. Две недели в интернете зрители смогут посмотреть десятки полнометражных и короткометражных лент, которые по разным причинам не попали в широкий прокат, передает «МИР 24».

Фильмы-конкурсанты отбирали известные российские кинорежиссеры, заслуженные актеры и сценаристы. Их задача была выбрать лучшее, но малоизвестное кино, и помочь неизвестным картинам дойти до массового зрителя.

«Программа очень разная — от авторского кино, довольно жесткого, до очень легких комедий, романтичных, веселых, которые просто доставляют удовольствие. Мы не чураемся массового кино, и даже важно, чтобы до масс оно, наконец, дошло», — сказа програмный директор фестиваля Валерий Кичин

«Сегодня можно снять картину, испытывая нужду, продать машину, остатки жилья. Сделать картину, хорошую картину, а показать ее реально негде. И показать картину зрителю оказывается самым важным, самым главным», — отметил советский и российский кинорежиссер, народный артист России Александр Митта

Во время работы фестиваля любую картину можно посмотреть бесплатно. Но в течение 48 часов с момента публикации. За несколько лет онлайн-платформу посетили зрители из более 90 стран мира, а количество просмотров кинокартин превысило 700 тысяч.

Увидеть конкурсные работы можно на сайте d2.rg.ru.

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