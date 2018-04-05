Ещё
59-летняя Мишель Пфайффер кардинально изменилась ради фильма «Где Кайра?»
Далее:
Читайте также:
Ещё

59-летняя Мишель Пфайффер кардинально изменилась ради фильма «Где Кайра?» 

Карельские вести 12 минут назад
Фото: Карельские вести
Мишель Пфайффер В сети появились новые кадры из драмы «Где Кайра?» (Where Is Kyra?) с Мишель Пфайффер в главной роли. 59-летняя актриса, которую зрители привыкли видеть яркой блондинкой, отказалась от внешнего голливудского лоска и предстала в непривычном образе — депрессивной брюнетки с темными растрепанными волосами. Звезда играет женщину средних лет по имени Кайра, у которой умирает мать. После тяжелой потери кроткая скрытная героиня все больше отдаляется от людей и замыкается в себе. Она встречает другую одинокую душу — Дага, от которого сначала скрывает свое бедственное материальное положение, но потом вплетает его в свой обман.
Кифер Сазерленд и Мишель Пфайффер
Партнером Пфайффер в фильме стал 51-летний Кифер Сазерленд. Их дуэт в фильме «Где Кайра?» высоко оценили критики на кинофестивале «Сандэнс». Картина уже успела привлечь к себе внимание и на других смотрах — была показана на Эдинбургском международном кинофестивале и на Международном кинофестивале в Филадельфии.
Мишель Пфайффер в фильме «Где Кайра?»
Карельские вести: последние новости
Кэмерон Диас рассказала о жизни «на пенсии»: «Это потрясающе!» Народный артист РСФСР Александр Збруев отмечает 80-летие Владимир Киселев: «Неприязнь среди коллег я вызываю только потому, что всего добился сам»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием43
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Как выглядели супермодели в 1950-е годы
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?3
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение