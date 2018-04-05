59-летняя Мишель Пфайффер кардинально изменилась ради фильма «Где Кайра?»

Мишель Пфайффер В сети появились новые кадры из драмы «Где Кайра?» (Where Is Kyra?) с Мишель Пфайффер в главной роли. 59-летняя актриса, которую зрители привыкли видеть яркой блондинкой, отказалась от внешнего голливудского лоска и предстала в непривычном образе — депрессивной брюнетки с темными растрепанными волосами. Звезда играет женщину средних лет по имени Кайра, у которой умирает мать. После тяжелой потери кроткая скрытная героиня все больше отдаляется от людей и замыкается в себе. Она встречает другую одинокую душу — Дага, от которого сначала скрывает свое бедственное материальное положение, но потом вплетает его в свой обман.

Кифер Сазерленд и Мишель Пфайффер

Партнером Пфайффер в фильме стал 51-летний Кифер Сазерленд. Их дуэт в фильме «Где Кайра?» высоко оценили критики на кинофестивале «Сандэнс». Картина уже успела привлечь к себе внимание и на других смотрах — была показана на Эдинбургском международном кинофестивале и на Международном кинофестивале в Филадельфии.

Мишель Пфайффер в фильме «Где Кайра?»