Стивен Спилберг изменит пол Индиане Джонсу

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

А почему бы в новой части «Индианы Джонс» на поиски приключений не отправиться… женщине?! С такой идеей неожиданно выступил Стивен Спилберг , который планирует приступить к съемкам пятой части фильма. «Надо только поменять имя с Джонс на Джоан», — уверен режиссер. Провокационно! Но с другой стороны, точно также уже поступили создатели сериалов «Доктор кто» и «Элементарно (где Люси Лью органично вписалась в роль доктора Ватсона).

Стивен Спилберг подчеркнул, что пятый фильм, премьера которого запланирована на 2020 год, станет последней для Харрисона Форда в роли Индианы, который играет персонажа с 1981 года. Так что считаем, что вакансия на роль Джоан открыта и можно принимать ставки, кто сможет исполнить роль непобедимого археолога. И что не менее важно: заменить Харрисона Форда? Может быть, Алисия Викандер , которая хорошо справилась с ролью Лары Крофт, или Скарлетт Йоханссон , которой удается играть во вселенной пусть ни Джорджа Лукаса , но Marvel. Или Тесса Топмсон — отважная валькирия из „Тора“. Что думаете?

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