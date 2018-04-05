Первые кадры с Мерил Стрип из нового сезона сериала «Большая маленькая ложь» 

Стали доступны первые кадры второго сезона «Маленькая большая ложь», на которых можно увидеть Мерил Стрип вместе с ее коллегой Николь Кидман и ее «сериальными» внуками. Сама актриса сыграла тещу одной из главных героинь Селесты Райт. Новый кадр Николь Кидман опубликовала у себя в Инстаграме и подписала, что это был ее первый съемочный день с Мерил.
Кадр из нового сезона сериала «Маленькая большая ложь»
Напомним, что сериал «Маленькая большая ложь» стартовал в феврале 2017 года. Одним из его исполнительных продюсеров выступила Риз Уизерспун, которая также исполнила в сериале главную роль. Дата выхода второго сезона запланирована на 2019 год.