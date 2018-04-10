Первый кадр: Мерил Стрип во 2 сезоне сериала «Большая маленькая ложь»

Попкорн News: последние новости

Джейсон Стэтхэм плавал с акулами, готовясь к съемкам «МЭГ» (ни одна акула не пострадала)

Том Хиддлстон, Бенедикт Камбербэтч, Себастиан Стэн и другие звезды на показе «Мстителей: Война бесконечности» в Лондоне

Режиссеры «Мстителей: Война бесконечности» обратились к фанатам с просьбой не спойлерить фильм