Первый кадр: Мерил Стрип во 2 сезоне сериала «Большая маленькая ложь»

Николь Кидман поделилась первым кадром со съемочной площадки второго сезона сериала «Большая маленькая ложь». К прежнему касту в новых эпизодах присоединилась Меэрил Стрип, об этом поклонникам шоу стало известно еще в январе, и вот теперь можно увидеть первый кадр с героинями в новых образах. Напомним, что Мерил сыграет мать героя Александра Скарсгарда (Перри Райт) Мэри Луис Райт, которая приезжает в Монтерей, чтобы следить за внуками после смерти сына. Режиссером второго сезона шоу выступит Андреа Арнольд («Американская милашка», «Грозовой перевал»), она сменит на этом посту Жана-Марка Валле. Всего во втором сезоне ожидается 7 эпизодов. Напомним, что первый сезон сериала «Большая маленькая ложь» вызвал большой ажиотаж у зрителей и критиков, а его создатели стали лауреатами нескольких трофеев «Эмми» и «Золотого глобуса».

First day on the set with Meryl and «my» darling boys! #BigLittleLies

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

5 Апр 2018