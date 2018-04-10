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Первый кадр: Мерил Стрип во 2 сезоне сериала «Большая маленькая ложь»
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Первый кадр: Мерил Стрип во 2 сезоне сериала «Большая маленькая ложь» 

Попкорн News 22 минуты назад
Фото: Попкорн News
Николь Кидман поделилась первым кадром со съемочной площадки второго сезона сериала «Большая маленькая ложь». К прежнему касту в новых эпизодах присоединилась Меэрил Стрип, об этом поклонникам шоу стало известно еще в январе, и вот теперь можно увидеть первый кадр с героинями в новых образах. Напомним, что Мерил сыграет мать героя Александра Скарсгарда (Перри Райт) Мэри Луис Райт, которая приезжает в Монтерей, чтобы следить за внуками после смерти сына. Режиссером второго сезона шоу выступит Андреа Арнольд («Американская милашка», «Грозовой перевал»), она сменит на этом посту Жана-Марка Валле. Всего во втором сезоне ожидается 7 эпизодов. Напомним, что первый сезон сериала «Большая маленькая ложь» вызвал большой ажиотаж у зрителей и критиков, а его создатели стали лауреатами нескольких трофеев «Эмми» и «Золотого глобуса».
First day on the set with Meryl and «my» darling boys! #BigLittleLies
Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)
5 Апр 2018 в 11:00 PDT  попкорнnews
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