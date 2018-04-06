Арья Старк из «Игры престолов» пожаловалась на одиночество

Британская актриса Мэйси Уильямс призналась, что ей бывает очень одиноко в киноиндустрии. Об этом она рассказала в интервью порталу TheFix.

«Я чувствую, что тянусь к нормальному общению со своей семьей, потому что в индустрии кино иногда чувствуешь себя очень одиноким. Поэтому очень здорово, что я могу вернуться в семью и жить нормальной жизнью», — заявила актриса.

Уильямс подчеркнула, что пытается не привлекать излишнего внимания к себе, чтобы продолжать жить той жизнью, к которой она привыкла.

В марте актриса призналась, что чуть не пропустила прослушивание на роль в сериале «Игра престолов» из-за школьной поездки на свиноферму.

20-летняя Мэйси Уильямс известна по фэнтезийному сериалу «Игра престолов», в котором исполнила роль Арьи Старк. Помимо этого, актриса сыграла в фильмах «Тепловой удар», «Золото» и «Новые мутанты», а также в сериале «Доктор Кто».