Фильм о Хане Соло покажут на Каннском кинофестивале

На 71-ом международном Каннском кинофестивале покажут фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, приключения Хана Соло будут показаны на фестивале 15 мая, за десять дней до премьеры картины в мировом прокате.