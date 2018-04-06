Ещё
Фильм о Хане Соло покажут на Каннском кинофестивале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фильм о Хане Соло покажут на Каннском кинофестивале 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
На 71-ом международном Каннском кинофестивале покажут фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Об этом сообщает Deadline.
По данным портала, приключения Хана Соло будут показаны на фестивале 15 мая, за десять дней до премьеры картины в мировом прокате.
Главную роль в картине сыграл Олден Эренрайк. В ленте также снимались Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер. Режиссером картины выступил Рон Ховард.
Ранее сообщалось, что 71-й Каннский фестиваль откроется триллером иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают». Главные роли в картине сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.
Газета.Ru: последние новости
Назван лучший фильм начала 2018 года 80-летний актер Юрий Назаров получил травму головы на съемках в Апатитах Стивен Спилберг готов сделать Индиану Джонса женщиной
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием65
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?
Как выглядели супермодели в 1950-е годы
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение