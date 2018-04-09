Ещё
«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: премьера в Каннах
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: премьера в Каннах 

Игромания.ру 19 минут назад
Премьера фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории» состоится за десять дней до того, как он попадёт на экраны кинотеатров. Картину покажут на Каннском фестивале 15 мая. Ожидается, что премьеру представят режиссёр Рон Ховард и актеры Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер и другие.
Каннский международный кинофестиваль в этом году проводится в 71-й раз, и его мероприятия пройдут с 8 по 19 мая. Уже известно, что откроет фестиваль иранский психологический триллер «Все знают» режиссёра Асгара Фархади с Пенелопой Круз и Хавьером Бардемом.
Председателем жюри основного конкурса в этом году стала Кейт Бланшетт. А актёр Бенисио дель Торо возглавит жюри программы «Особый взгляд». В этой программе обычно представлены фильмы режиссёров-дебютантов с необычным и смелым взглядом. Какие ленты вошли в конкурсную программу, объявят 12 апреля.
Помимо сольного фильма о герое «Звёздных войн» гостей фестиваля ждёт ещё один значимый внеконкурсный показ. Режиссёр Кристофер Нолан представит культовую картину Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». Это событие приурочено к пятидесятилетию фильма и состоится 12 мая. Для юбилейного показа с оригинального негатива напечатали 70-миллиметровую копию, и зрители увидят фильм таким, каким он вышел на экраны пятьдесят лет назад.
На российские экраны «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» попадёт 24 мая. Аналитики не ждут, что картина побьёт кассовые рекорды: предположительно, в первые выходные на родине сольный спин-офф соберёт 150 миллионов долларов. Для сравнения, стартовые сборы «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» достигли 155 миллионов.
А в ближайшее время, во время трансляции шоу «Американский идол», Lucasfilm и Disney покажут второй трейлер будущего фильма о Хане Соло.
Игромания.ру: последние новости
Нил Гейман работает над сериалом по «Горменгасту» Режиссёры «Мстителей» привлекли Таноса к борьбе со спойлерами Сценарист «Пилы» снял киберпанковый триллер «Стем»
 Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие фильмы о проституции13
Ольга Бузова прокомментировала участие в новом шоу5
«Игра престолов»: спойлеры 8 сезона и безумные теории3
У советских женщин были свои секс-символы26
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение