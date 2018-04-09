«Хан Соло: Звездные войны. Истории»: премьера в Каннах

Премьера фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории» состоится за десять дней до того, как он попадёт на экраны кинотеатров. Картину покажут на Каннском фестивале 15 мая. Ожидается, что премьеру представят режиссёр Рон Ховард и актеры Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер и другие.

Каннский международный кинофестиваль в этом году проводится в 71-й раз, и его мероприятия пройдут с 8 по 19 мая. Уже известно, что откроет фестиваль иранский психологический триллер «Все знают» режиссёра Асгара Фархади с Пенелопой Круз и Хавьером Бардемом.

Председателем жюри основного конкурса в этом году стала Кейт Бланшетт. А актёр Бенисио дель Торо возглавит жюри программы «Особый взгляд». В этой программе обычно представлены фильмы режиссёров-дебютантов с необычным и смелым взглядом. Какие ленты вошли в конкурсную программу, объявят 12 апреля.

Помимо сольного фильма о герое «Звёздных войн» гостей фестиваля ждёт ещё один значимый внеконкурсный показ. Режиссёр Кристофер Нолан представит культовую картину Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». Это событие приурочено к пятидесятилетию фильма и состоится 12 мая. Для юбилейного показа с оригинального негатива напечатали 70-миллиметровую копию, и зрители увидят фильм таким, каким он вышел на экраны пятьдесят лет назад.

На российские экраны «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» попадёт 24 мая. Аналитики не ждут, что картина побьёт кассовые рекорды: предположительно, в первые выходные на родине сольный спин-офф соберёт 150 миллионов долларов. Для сравнения, стартовые сборы «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» достигли 155 миллионов.

А в ближайшее время, во время трансляции шоу «Американский идол», Lucasfilm и Disney покажут второй трейлер будущего фильма о Хане Соло.