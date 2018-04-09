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Вышел второй трейлер фильма о молодом Хане Соло
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Вышел второй трейлер фильма о молодом Хане Соло 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Ролик опубликован на странице франшизы в твиттере.
"Посмотрите новый трейлер фильма «Соло: Звездные войны. Истории», — говорится в описании видео.
Главную роль в картине сыграл Олден Эренрайк. В ленте также снимались Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер. В трейлере можно увидеть их всех, а также Чубакку.
Режиссер — Рон Ховард, заменивший ранее Кристофера Миллера и Фила Лорда.
Ранее сообщалось, что на 71-ом международном Каннском кинофестивале покажут фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории».
Как отмечается, приключения молодого Хана Соло будут показаны на фестивале 15 мая.
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