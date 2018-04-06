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Кинотеатры «Москино» с 8 апреля по выходным будут показывать отечественные мультфильмы
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Кинотеатры «Москино» с 8 апреля по выходным будут показывать отечественные мультфильмы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Кинотеатры «Москино» будут каждое воскресенье по утрам показывать мультфильмы студии «Союзмультфильм». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«Сеть кинотеатров «Москино» и киностудия «Союзмультфильм» при поддержке столичного департамента культуры запускают ежемесячную программу показов для детей — «Союзмульткино». Первая серия называется «Мама-цапля». Мультфильмы можно будет посмотреть с 8 по 29 апреля по воскресеньям в семи кинотеатрах сети. Всего запланировано 13 сеансов, по пять мультфильмов в каждом. В апрельской подборке — картина режиссера Евгении Голубевой «Хочу жить в зоопарке» (2017 г.), а также советская классическая анимация: «Непослушный котенок» (1953 г.), «Волк и теленок» (1984 г.) и другие мультфильмы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе сети кинотеатров «Москино» пояснили, что программа будет состоять только из отечественной анимации.
«Мы заключили соглашение с «Союзмультфильмом», и теперь каждый месяц они будут формировать подборку интересных мультфильмов, а мы — показывать ее в кинотеатрах нашей сети по утрам в выходные. Программа будет состоять только из отечественной анимации, это будут как старые советские ленты, так и новые картины, в том числе фестивальные, которые нельзя найти в интернете», — рассказали в пресс-службе.
В апреле показы пройдут в кинотеатрах «Вымпел», «Космос», «Березка», «Искра», «Полет», «Юность», «Тула».
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