Мультики на завтрак: кинотеатры «Москино» запускают утренние показы

Сеть кинотеатров «Москино» и киностудия «Союзмультфильм» при поддержке столичного Департамента культуры запускают ежемесячную программу показов для детей — «Союзмульткино». Первая серия называется «Мама-цапля». Мультфильмы можно будет посмотреть с 8 по 29 апреля по воскресеньям в семи кинотеатрах сети. Всего запланировано 13 сеансов, по пять мультфильмов в каждом. В апрельской подборке — картина режиссера Евгении Голубевой «Хочу жить в зоопарке» (2017), а также советская классическая анимация: «Непослушный котенок» (1953), «Волк и теленок» (1984) и другие мультфильмы.

«Мы заключили соглашение с «Союзмультфильмом», и теперь каждый месяц они будут формировать подборку интересных мультфильмов, а мы — показывать ее в кинотеатрах нашей сети по утрам в выходные. Программа будет состоять только из отечественной анимации, это будут как старые советские ленты, так и новые картины, в том числе фестивальные, которые нельзя найти в интернете», — рассказали в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».

Владимир Полковников. В апреле показы пройдут в кинотеатрах «Вымпел», «Космос», «Березка», «Искра», «Полет», «Юность», «Тула». Например, горожанам покажут мультфильм «Серая шейка» (1948) про уточку, которая спасла зайца от лисы, но перебила крыло и не смогла улететь на юг вместе со своей стаей. Это сказка об отваге и самоотверженности, о дружбе и жажде к жизни. Над картиной работали режиссеры Леонид Амальрик

В первый мультипликационный сет «Москино» вошла еще одна картина про смелую птицу — «Мама-цапля» (2015), ее срежиссировала Марина Карпова . Это трогательная история о болотной цапле, которая постоянно встречает на своем пути сирот — детенышей других животных и становится для них заботливой мамой.

Новый мультфильм режиссера Евгении Голубевой «Хочу жить в зоопарке» (2017), премьера которого состоялась в марте, также можно будет увидеть в кинотеатрах «Москино». Чтобы избежать постоянных ссор с родителями из-за неубранной комнаты или несъеденного обеда, маленькая девочка Злата решает сбежать. Пунктом назначения она выбирает зоопарк, где, по ее мнению, она сможет делать все, что ей только захочется.

Четвертый анимационный фильм подборки апреля — «Волк и теленок» (1984), режиссер Михаил Каменецкий . Это советский кукольный мультфильм про волка, который украл новорожденного теленка, чтобы его съесть. Но вместо этого решил чуть-чуть подождать, пока добыча подрастет. Со временем волк подружился и привык к своему пленнику, начал заботиться о теленке, кормить его молоком, читать книжки и петь ему колыбельные. И все бы ничего, но старые друзья хищника — кабан, лиса и медведь — настаивают на своем и пытаются съесть теленка во что бы то ни стало.

Также в анимационный показ войдет картина «Непослушный котенок» (1953) Мстислава Пащенко . По сюжету котенок, вопреки наставлениям хозяйки, сбежал в лес, заблудился и промок под дождем. Во время своих приключений он знакомится с местными обитателями — бельчонком, зайчиком и ежонком, которые и помогли главному герою вернуться домой.

За обновлением программы можно следить на сайте сети кинотеатров «Москино». Там же указаны цены на утренние показы.

Городская сеть кинотеатров «Москино» регулярно проводит тематические кинопоказы, ретроспективы и подборки фестивального кино. Многие из них бесплатны. Так, например, к 85-летию режиссера и актера Александра Митты в марте можно было бесплатно посмотреть фильмы с его участием в кинотеатрах сети. А ко Дню работника культуры, который в России отмечается 25 марта, показывали кино о режиссерах, певцах, музыкантах и других представителях творческих профессий.

Где и когда смотреть мультфильмы в апреле

8 апреля:

— кинотеатр «Березка», в 11:00;

— кинотеатр «Вымпел», в 11:00;

— кинотеатр «Космос», в 11:00.

15 апреля:

— кинотеатр «Полет», в 11:00;

— кинотеатр «Искра», в 11:00;

— кинотеатр «Тула», в 11:00;

— кинотеатр «Юность», в 11:00.

22 апреля:

— кинотеатр «Березка», в 11:00;

— кинотеатр «Полет», в 11:00;

— кинотеатр «Искра», в 11:00.

29 апреля:

— кинотеатр «Космос», в 11:00;

— кинотеатр «Тула», в 11:00;

— кинотеатр «Юность», в 11:00.