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Фото: Руни Мара и Хоакин Феникс на премьере «Тебя никогда здесь не было»
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Фото: Руни Мара и Хоакин Феникс на премьере «Тебя никогда здесь не было» 

Попкорн News 41 минуту назад
Фото: Попкорн News
В Нью-Йорке прошла премьера нового драматического фильма «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом в главной роли. Поддержать своего бойфренда пришла и актриса Руни Мара. Хоакин и Руни не делали громких заявлений относительно своих отношений, однако не скрывают свой роман. Журналистам и фотографам так и не удалось заснять объятия или поцелуи, которые парочки обычно демонстрируют на премьерах: Мара и Феникс вели себя очень сдержанно и не хотели приковывать к себе пристальное внимание.
Сюжет фильм повествует о бывшем агенте ФБР, которому поступает задание спасти похищенную дочь влиятельного политика. Когда ему удается вызволить девочку из рук преступников, начинает распутываться большой и опасный клубок, который ведет к заказчикам похищения. За свою роль Феникс получил награду на Каннском кинофестивале.
попкорнnews
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