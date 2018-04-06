Ещё
«Остров» Павла Лунгина: премьера на телеканале «МИР»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Остров» Павла Лунгина: премьера на телеканале «МИР» 

Мир24 2 часа назад
Премьера на телеканале «МИР». Сегодня зрители увидят фильм Павла Лунгина «Остров». У главного героя, старца Анатолия, есть дар предвидения. К нему приезжают люди, которые потеряли надежду в жизни. Найдут ли они ответы на свои вопросы? Об истории создания картины рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Елена Савельева.
Сценарий фильма Павлу Лунгину понравился сразу. И так же сразу он решил: снять такое кино просто нереально. Но история не отпустила. В результате дипломная работа сценариста Дмитрия Соболева превратилась в кинодраму.
В поисках подходящей локации режиссер объехал десятки святых мест. Был на Валааме, Селигере, Соловках. Но все не то, слишком масштабно. В итоге нашел. Берег Белого моря, Карелия, городок Кемь. Старая ржавая баржа, под которую и построили декорации монастыря.
Любимые фильмы
Советская новогодняя классика
А вот над актерским составом долго не думал. На роли пригласил сплошь киношных негодяев. Главная отца Анатолия, досталась главному панку всея Руси, провокатору, лидеру рок-группы «Звуки Му», а сейчас истинно верующему — Петру Мамонову.
Космос из «Бригады», актер Дмитрий Дюжев перевоплотился в отца Иова. Настоятелем монастыря, отцом Филаретом стал Виктор Сухоруков. Жадный до статусов и денег в «Брате», здесь он хоть и миролюбивый и мягкий, но все же начальник. О чем и сам любит упомянуть.
Лунгин «Остров» назвал ни много ни мало, личным диалогом с богом. В итоге, похоже, договорился. Получил шесть премий «Золотой орел», шесть премий «Ника» и награду за лучший фильм на кинофестивале «Московская премьера».
Художественный фильм «Остров» смотрите на канале «Мир» сегодня в 20:05.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
IX онлайн-кинофестиваль «Дубль дв@» открыт Трейлер фильма «Гоголь.Вий» появился в Сети В Саудовской Аравии откроют первый за 35 лет кинотеатр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием79
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение