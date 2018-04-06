«Остров» Павла Лунгина: премьера на телеканале «МИР»

Сценарий фильма Павлу Лунгину понравился сразу. И так же сразу он решил: снять такое кино просто нереально. Но история не отпустила. В результате дипломная работа сценариста Дмитрия Соболева превратилась в кинодраму.

В поисках подходящей локации режиссер объехал десятки святых мест. Был на Валааме, Селигере, Соловках. Но все не то, слишком масштабно. В итоге нашел. Берег Белого моря, Карелия, городок Кемь. Старая ржавая баржа, под которую и построили декорации монастыря.

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А вот над актерским составом долго не думал. На роли пригласил сплошь киношных негодяев. Главная отца Анатолия, досталась главному панку всея Руси, провокатору, лидеру рок-группы «Звуки Му», а сейчас истинно верующему — Петру Мамонову

Космос из «Бригады», актер Дмитрий Дюжев перевоплотился в отца Иова. Настоятелем монастыря, отцом Филаретом стал Виктор Сухоруков . Жадный до статусов и денег в «Брате», здесь он хоть и миролюбивый и мягкий, но все же начальник. О чем и сам любит упомянуть.

Лунгин «Остров» назвал ни много ни мало, личным диалогом с богом. В итоге, похоже, договорился. Получил шесть премий «Золотой орел», шесть премий «Ника» и награду за лучший фильм на кинофестивале «Московская премьера».

Художественный фильм «Остров» смотрите на канале «Мир» сегодня в 20:05.

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