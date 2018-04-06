Московские кинотеатры покажут в апреле отечественные мультфильмы

МОСКВА, 6 апреля. / ТАСС /. Сеть кинотеатров «Москино» с 8 апреля каждое воскресенье начнет показывать по утрам мультфильмы студии «Союзмультфильм». Об этом в пятницу сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Мы заключили соглашение с «Союзмультфильмом», и теперь каждый месяц они будут формировать подборку интересных мультфильмов, а мы показывать ее в кинотеатрах нашей сети по утрам в выходные. Программа будет состоять только из отечественной анимации, это будут как старые советские ленты, так и новые картины, в том числе фестивальные, которые нельзя найти в интернете", — приводится на портале информация пресс-службы «Москино».

Показы пройдут в кинотеатрах «Вымпел», «Космос», «Березка», «Искра», «Полет», «Юность» и «Тула». Сеансы будут начинаться в 11:00.