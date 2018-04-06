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Московские кинотеатры покажут в апреле отечественные мультфильмы
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Московские кинотеатры покажут в апреле отечественные мультфильмы 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сеть кинотеатров «Москино» с 8 апреля каждое воскресенье начнет показывать по утрам мультфильмы студии «Союзмультфильм». Об этом в пятницу сообщается на информационном портале мэра Москвы.
"Мы заключили соглашение с «Союзмультфильмом», и теперь каждый месяц они будут формировать подборку интересных мультфильмов, а мы показывать ее в кинотеатрах нашей сети по утрам в выходные. Программа будет состоять только из отечественной анимации, это будут как старые советские ленты, так и новые картины, в том числе фестивальные, которые нельзя найти в интернете", — приводится на портале информация пресс-службы «Москино».
Первый цикл показов в рамках новой детской программы «Союзмульткино» пройдет с 8 по 29 апреля. На утренних сеансах зрители смогут увидеть как советские мультфильмы студии, так и картины, созданные в последние годы. Будут представлены, например, классические ленты «Серая шейка» (1948, реж. Леонид Амальрик и Владимир Полковников), «Непослушный котенок» (1953, режиссёр Мстислав Пащенко), «Волк и теленок» (1984, режиссёр Михаил Каменецкий), а также современные картины «Мама-цапля» (2015, режиссёр Марина Карпова) и «Хочу жить в зоопарке» (2017, режиссёр Евгения Голубева).
Показы пройдут в кинотеатрах «Вымпел», «Космос», «Березка», «Искра», «Полет», «Юность» и «Тула». Сеансы будут начинаться в 11:00.
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