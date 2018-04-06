Ещё
«Киномания» от «Ростелекома» — тысячи фильмов и сериалов по цене одного
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Киномания» от «Ростелекома» — тысячи фильмов и сериалов по цене одного 

АиФ Архангельск 51 минуту назад
Фото: АиФ Архангельск
Пакет включает более 20 лучших фильмовых каналов, а также дополнительный пакет «ViP Viasat Premium» и подписку на видео «Amediateka Home of HBO» с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира.
Тысячи фильмов и сериалов в пакете доступны по уникальной цене — за 349 рублей в месяц (вместо 733 рублей в месяц, если оформлять подписки по отдельности).
Пакет «Киномания» могут подключить как действующие абоненты, так и те, кто только подключает услуги «Ростелекома». «Киномания» объединяет в себе всё, что нужно современной семье — отличный контент, высокоскоростной «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ», которое можно смотреть не только дома, но и в любом месте, где есть интернет. Также действуют специальные предложения на ТВ-приставки — 20 рублей в месяц.
Большинство новых пользователей выбирает «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» за возможность снова и снова испытать сильные эмоции от хорошего кино или сериала — посочувствовать, посмеяться, ужаснуться, представить себя участником захватывающего боевика или приключенческого фильма.
В пакете «Киномания» на каналах, а также в видеоподписках каждый член семьи любого возраста и увлечений обязательно найдет интересный вариант для себя лично. Причем если родители будут смотреть любимый сериал на телевизоре, то дети в то же самое время могут смотреть что-то свое на ноутбуке или смартфоне.
Итак, «Киномания» включает в себя:
— дополнительный пакет «ТВОЕ КИНО» — 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают отечественное и зарубежное кино и сериалы, включая «Русский роман HD», «Дом кино», TV 1000 Action HD, «Мужское кино», «Русский детектив», «Русский бестселлер», «Еврокино», «КИНОМИКС», «Синема» и другие;
— дополнительный пакет «ViP Viasat Premium» — 6 телеканалов высокой четкости (ViP Premiere, ViP Megahit, ViP Comedy, Viasat Sport HD, Viasat Golf HD, Viasat Nature HD/Viasat History HD), а также подписка «ViP Viasat Play» за 0 рублей, которая доступна как в сервисе «Видеопрокат», так и на сайте www.viasat.ru/partner;
— подписка «Amediateka Home of HBO» — 4 телеканала (Amedia Premium, AMEDIA Hit, A1, A2 ПРО ЛЮБОВЬ) и более 100 лучших сериалов планеты: «Игра престолов», «Молодой Папа», «Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина», «Миллиарды», «Большая маленькая ложь» и многие-многие другие.
Подключить «Киноманию» очень просто: можно оставить заявку на сайте rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома». Заявки на подключение услуг по акции принимаются до 30 июня 2018 года.
АиФ Архангельск: последние новости
Архангельский арт-фестиваль «Селектор» номинирован на премию Курёхина После падения девочки в колодец в Архангельске проверят все люки Скончался руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием87
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение