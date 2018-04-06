Умер Исао Такахата, соратник Миядзаки

Печальные новости из Японии. Умер Исао Такахата — режиссёр и продюсер аниме, давний соратник Хаяо Миядзаки, вместе с которым они основали студию Ghibli. Ему было 82 года, причина смерти — рак лёгких.

Такахата менее известен, чем Миядзаки, но его вклад в японскую анимацию тоже огромен. Его творчество всегда было сильно связано с Японией, её историей и культурой, и он часто экспериментировал с разными стилями анимации. Правда, Исао чаще снимал не фантастику и сказки, а реализм. Самый известный фильм Такахаты — «Могила светлячков», мрачная реалистическая драма о голодной жизни детей в Японии во время Второй мировой. К реализму относятся и комедия «Мои соседи Ямада» и мелодрама «Ещё вчера».

Но есть на его счету и несколько киносказок. Самая известная и необычная — «Война тануки в период хэйсэй и помпоко» — про тануки, енотовидных собак-оборотней, которые борются против людей, пытающихся вырубить их родной лес. Как и многие фильмы Такахаты, «Война тануки» имеет явный социальный подтекст. Рассказывают, что Исао считался «совестью» Ghibli, и его взгляды сильно повлияли на воззрения Миядзаки. Кстати, Такахата был продюсером многих его фильмов, например, «Навсикаи», «Лапуты» и «Ведьминой службы доставки».

Последний фильм, сказку «Сказание о принцессе Кагуя», Такахата снял в 2013 году. Эта экранизация японской народной сказки X века, выполненная в стиле акварельной анимации, была номинирована на «Оскар» за лучший мультфильм. С тех пор из-за слабого здоровья он фактически ушёл на пенсию и участвовал лишь в одном проекте — был продюсером «Красной черепахи».