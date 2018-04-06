Фанат «Игры престолов» выдвинул неожиданную теорию о главном антагонисте

В сети появилась новая теория о сюжете «Игры престолов», которая заставляет иначе взглянуть на главного антагониста сериала — Короля Ночи. Неожиданное предположение сделал пользователь с ником MrSilenceT на сайте Reddit.

Теория пользователя содержит большое количество спойлеров к «Игре престолов».

Поклонник фэнтезийной саги подчеркнул, что в книгах Джорджа Мартина , по которым снят сериал, персонажи никогда не бывают «полностью хорошими» или законченными злодеями. Однако концовка седьмого сезона указывает на то, что зрителей ожидает «стандартная борьба добра со злом» — сражение объединенной армии людей с белыми ходоками под предводительством Короля Ночи.

MrSilenceT предположил, что антагонистами сериала движет нечто большее, нежели простая жажда истреблять человечество. Из предыдущих частей «Игры престолов» и книг Мартина известно, что ходоки были созданы детьми леса — таинственными существами, обитавшими в Вестеросе до появления людей, — для защиты от чужеземцев. Когда дети леса потеряли контроль над ходоками, они создали ледяную стену, ограждавшую их от ледяных монстров.

Фанат сериала отметил, что, если верна выдвинутая ранее теория о том, что Бран Старк и Король Ночи — один и тот же персонаж, то, возможно, главный антагонист ведет свое войско в мир людей не для того, чтобы убить всех живых существ, а для того, чтобы уничтожить себя и «покончить с висящим на нем проклятьем». Для этого Королю Ночи необходимо убить Брана — MrSilenceT посчитал, что между персонажами появилась связь из-за того, что Старк оказался свидетелем и невольным участником появления белых ходоков, когда путешествовал во времени.

В подтверждение своих слов пользователь вспомнил эпизод, когда живой человек впервые сталкивается с ходоками в сериале — монстры не атаковали его, потому что он не мешал им идти к своей цели. Он также заметил, что армия мертвецов меняет свой курс, когда узнает о местонахождении Брана.

В марте актер Шон Бин рассказал, что произносит его персонаж Нед Старк перед смертью. В августе 2017-го артист Айзек Хемпстед-Райт , исполнивший роль Брана, прокомментировал теорию о Короле Ночи.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени».