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10 актеров, которые могли сыграть лучшую роль в своей жизни и профукали шанс
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10 актеров, которые могли сыграть лучшую роль в своей жизни и профукали шанс 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Некоторые из них приходили на пробы, но сразу не приглянулись. Других, например, Мэтью Бродерика в сериал «Во все тяжкие» и Томаса Джейна в «Ходячих мертвецов», очень звали, но они проигнорировали свой шанс. Третьи, как Тамзин Мерчант в «Игре престолов» или Аманда Уолш в «Теории большого взрыва», снялись в пилотной серии и не вписались. В результате их заменили другими актрисами, которых теперь знает весь мир.
Интересно, были бы эти сериалы так же популярны, если бы кастинговая удача им улыбнулась?
Во все тяжкие Брайан Крэнстон — Мэтью Бродерик
Во все тяжкие
Теория большого взрыва Кейли Куоко — Аманда Уолш
Теория большого взрыва
Игра престолов Эмилия Кларк — Тамзин Мерчант
Игра престолов Сэм Клафлин — Кит Харингтон
Друзья Дженнифер Энистон — Элизабет Беркли
Друзья
Друзья Мэттью Перри — Джон Крайер
Друзья
Клиника Джон К. МакГинли — Нил Флинн
Клиника
Ходячие мертвецы Эндрю Линкольн — Томас Джейн
Клиника
Место встречи изменить нельзя Владимир Высоцкий — Юрий Кузьменков
Место встречи изменить нельзя
Секретные материалы Дэвид Духовны — Кевин Сорбо
Секретные материалы
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