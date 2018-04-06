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Звезда «Мосфильма» — Ирина Купченко отметила юбилей
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Звезда «Мосфильма» — Ирина Купченко отметила юбилей 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Она всю жизнь работает в театре им. Вахтангова, но, как это часто случается, зрители больше знают ее благодаря кино. В большой фильмографии актрисы — в основном мосфильмовские картины.
Первый раз на главную киностудию страны Купченко пришла, еще будучи студенткой Щукинского училища. Режиссер Андрей Кончаловский долго искал исполнительницу роли Лизы Калитиной для своего фильма «Дворянское гнездо». «Девушки шли косяком, что вообще приятно — особенно режиссеру, начинающему и нахальному, — вспоминал Кончаловский в своей книге „Возвышающий обман“. — Среди других пришла девочка из Вахтанговского училища, огромные серо-голубые глаза-блюдца, нос уточкой, очень красиво очерченный рот. Мы начали ее одевать, сделали пробы — получилось замечательно. Лизой Калитиной стала Ира Купченко».
Эта актриса стала талисманом Кончаловского — он снимал ее во всех своих фильмах, вплоть до отъезда зарубеж. Купченко сыграла Соню в «Дяде Ване», Людмилу в «Романсе о влюбленных», была задействована в четырехсерийном эпосе «Сибириада». Актрису снимали крупнейшие режиссеры 70-х-80-х: Илья Авербах, Владимир Мотыль, Марк Захаров, Никита Михалков, классик советского кино Юлий Райзман (одну из лучших своих ролей Купченко сыграла в его фильме «Странная женщина»). Ее героинь отличает строгость, внутренняя несгибаемость, принципиальность — но эти качества превратили бы их в скучных теток, если бы не удивительная женственность самой актрисы. Купченко воплотила на экране образ русской женщины с присущими ей жертвенностью, способностью сострадать и утешать.
Три года назад Ирина Купченко вновь сыграла в кино главную роль — преподавательницу истории в фильме «Училка», за которую получила премию «Ника».
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