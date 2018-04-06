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«Детский Пионер» расскажет о «проклятии кролика-оборотня»
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«Детский Пионер» расскажет о «проклятии кролика-оборотня» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
8 апреля в детском кинолектории «Пионера» будет показана культовая работа Ника Парка «Уоллес и Громит: проклятие кролика-оборотня». Это одина из самых успешных лент британской студии AardmanAnimations, получившая премию «Оскар» как лучший анимационный фильм.
Картину юным зрителям представит историк анимации Павел Шведов. Напомним, что «Уоллес и Громит: проклятие кролика-оборотня» — второй полнометражный фильм студии Aardman Animations после сверхуспешного «Побега из курятника». Этой лентой завершается серия короткометражек о двух одноимённых персонажах — незадачливом изобретателе Уоллесе и его отважном друге — псе Громите.
Маленьких киноманов ждут захватывающий сюжет и невероятно симпатичные персонажи. События разворачиваются на конкурсе гигантских овощей, где набирают свою популярность средства борьбы с грызунами. Изобретатель Уоллес и его верный помощник— пёс Громит сталкиваются с проблемой: где держать постоянно растущую популяцию пойманных кроликов? Дело осложняется неудачным экспериментом и любовным соперничеством. Демонстрация ленты осуществляется в рамках фестиваля «Наконец-то в кино», который представляет собой тематический показ. Так, в течение одного уикенда гости «Пионера» могут увидеть подборку классических картин, объединенных общей темой, стилем или именем режиссера.
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