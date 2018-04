Биография Владимира Машкова

Актер и режиссер театра и кино Владимир Львович Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. Его отец был актером, а мать — режиссером кукольного театра. В середине 1960-х годов он вместе с родителями переехал в Новокузнецк, в конце 1970-х годов — в Новосибирск.

В конце 1970-х годов учился на биологическом факультете Новосибирского государственного университета, затем в Новосибирском театральном училище, был отчислен. Позже учился в школе-студии МХАТ.

В 1990 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова ).

С 1989 по 1990 год был актером МХАТ имени А. П. Чехова.

В 1990 году принят в труппу Театра п/р О. Табакова.

Играл в спектаклях «Учитель русского» (Попов), «Матросская тишина» (Абрам Шварц), «Ревизор» (Городничий), «Миф о Дон-Жуане» (Дон-Жуан), «Механическое пианино» (Платонов), «Анекдоты» (Иван Иванович, Угаров), «Билокси-Блюз» (Сержант Туми).

В качестве режиссера в Театре п/р О. Табакова поставил спектакли «Звездный час по местному времени» (1992), «Страсти по Бумбарашу» (1993), «Смертельный номер» (1994). В Театре «Сатирикон» осуществил постановку «Трехгрошовой оперы» (1996), в МХТ имени Чехова — "№ 13" (2001) и "№ 13D" (2014).

В кино Владимир Машков дебютировал как актер в 1989 году в фильме «Зеленый огонь козы». Звездным стал для артиста 1994 год, когда он исполнил главные роли в фильмах «Лимита» Дениса Евстигнеева и «Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского

В 1999 году он сыграл роль Емельяна Пугачева в исторической драме Александра Прошкина «Русский бунт», созданной по произведениям Александра Пушкина.

В начале 2000-х годов Машков снимался в США в голливудских фильмах «Танцы в „Голубой игуане“ (Dancing at the Blue Iguana, 2000), „15 минут славы“ (15 Minuten Ruhm, 2001), „Американская рапсодия“ (An American

Rhapsody, 2001), „В тылу врага“ (Behind Enemy Lines, 2001), а также в боевике „Миссия невыполнима: Протокол фантом“ (Mission: Impossible — Ghost Protocol, 2011).

В 2000-х годах сыграл главные роли в картинах и сериалах „Давай сделаем это по-быстрому“ (2001), „Олигарх“ (2002), „Идиот“ (2003), „Охота на пиранью“ (2006), „Ликвидация“ (2007), „Домовой“ (2008), „Кандагар“ (2009),

»Край" (2010), «Пепел» (2013), «Григорий Р.» (2014).

Как кинорежиссер Владимир Машков дебютировал в 1997 году в новогодней лирической комедии «Сирота казанская». В 2004 году он выступил в качестве режиссера, сценариста, продюсера и исполнителя главной роли в фильме «Папа» по мотивам пьесы Александра Галича «Матросская тишина».

Владимир Машков — народный артист РФ (2010).

Почетный гражданин Кемеровской области, почетный гражданин Одессы.

Он неоднократно становился победителем престижных театральных и кинопремий, таких, как «Чайка», «Золотой Овен», «Ника», ТЭФИ, «Золотой орел» и др. Машков является лауреатом призов международных кинофестивалей «Молодые звезды Европы», «Окно в Европу», «Кинотавр», «Киношок», «Балтийская жемчужина», а также призов «Синий парус» кинофестиваля русского кино в Сан-Рафаэле, «Серебряный Георгий» Московского международного кинофестиваля и др.

Обладатель премии ФСБ РФ за роль Давида Гоцмана в сериале «Ликвидация».

У Владимира Машкова есть дочь Мария, актриса.