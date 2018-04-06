Marvel выложили новые постеры «Войны Бесконечности»

Киностудия Marvel выложила в сеть новые персонажные постеры к фильму «Мстители: Война Бесконечности», российская премьера которого состоится 3 мая этого года. В итоге, было опубликовано 22 постера в сине-фиолетовой гамме, каждый из которых посвящен отдельному персонажу фильма.

Напомним, что на этот раз Мстители объединятся со Стражами Галактики, чтобы противостоять новой угрозе из космоса — Таносу, у которого есть лишь одна цель — собрать все шесть Камней Бесконечности. И тогда все станет ему подвластно, ведь он сможет менять реальность по своему желанию.

Также, на днях режиссеры «Войны Бесконечности» запустили хэштег #ThanosDemandsYourSilence («Танос требует тишины») и попросили всех, кто как-либо знаком с сюжетом предстоящей картины, воздержаться от спойлеров.