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Marvel выложили новые постеры «Войны Бесконечности»
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Marvel выложили новые постеры «Войны Бесконечности» 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Киностудия Marvel выложила в сеть новые персонажные постеры к фильму «Мстители: Война Бесконечности», российская премьера которого состоится 3 мая этого года. В итоге, было опубликовано 22 постера в сине-фиолетовой гамме, каждый из которых посвящен отдельному персонажу фильма.
Напомним, что на этот раз Мстители объединятся со Стражами Галактики, чтобы противостоять новой угрозе из космоса — Таносу, у которого есть лишь одна цель — собрать все шесть Камней Бесконечности. И тогда все станет ему подвластно, ведь он сможет менять реальность по своему желанию.
Главные роли в фильме исполняют Роберт Дауни-младший, Джош Бролин, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Крис Прэтт, Элизабет Олсен и Себастьян Стэн. Режиссерами фильма являются братья Энтони и Джо Руссо. Продюсируют проект Кевин Файги, Виктория Алонсо и Митчелл Белл.
Также, на днях режиссеры «Войны Бесконечности» запустили хэштег #ThanosDemandsYourSilence («Танос требует тишины») и попросили всех, кто как-либо знаком с сюжетом предстоящей картины, воздержаться от спойлеров.
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