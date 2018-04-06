«Приключения Электроника»: почему режиссер был против «Крылатых качелей»

Подбор детей для главных ролей в фильме «Приключения Электроника» дался нелегко. 400 пар близнецов прошли сложнейший кастинг. Но как только режиссер Константин Бромберг увидел Володю и Юру Торсуевых — он понял, что картина состоится! Относительно главных героев подобрали остальных персонажей. И съемки начались… Дети стали друг другу настоящими друзьями, не обошлось и без романтических историй. Братья Торсуевы даже подрались из-за одной девочки. Как съемочная группа подняла на ноги всю милицию города Вильнюса? И почему режиссер не хотел включать песню «Крылатые качели» в свой фильм? Узнаете совсем скоро в программе «Наше кино. История большой любви» 7 апреля в 9:30 на телеканале «МИР» . Не пропустите! ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ