Ещё
«Приключения Электроника»: почему режиссер был против «Крылатых качелей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Приключения Электроника»: почему режиссер был против «Крылатых качелей» 

Мир24 1 час назад
Подбор детей для главных ролей в фильме «Приключения Электроника» дался нелегко. 400 пар близнецов прошли сложнейший кастинг. Но как только режиссер Константин Бромберг увидел Володю и Юру Торсуевых — он понял, что картина состоится! Относительно главных героев подобрали остальных персонажей. И съемки начались… Дети стали друг другу настоящими друзьями, не обошлось и без романтических историй. Братья Торсуевы даже подрались из-за одной девочки.
Как съемочная группа подняла на ноги всю милицию города Вильнюса? И почему режиссер не хотел включать песню «Крылатые качели» в свой фильм? Узнаете совсем скоро в программе «Наше кино. История большой любви» 7 апреля в 9:30 на телеканале «МИР». Не пропустите!
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Трейлер фильма «Гоголь.Вий» появился в Сети Народной артистке СССР Элине Быстрицкой исполнилось 90 Треворроу снимет третью часть «Мира Юрского периода»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием87
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение