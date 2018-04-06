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Режиссёр фильма «321-я Сибирская» обращается за помощью к иркутянам
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Режиссёр фильма «321-я Сибирская» обращается за помощью к иркутянам 

АиФ Иркутск 47 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
На то, чтобы закончить картину, съёмочной группе не хватает около 15 миллионов рублей. Помочь доснять фильм «321-я Сибирская» могут пожертвования тех, кому не безразлична история нашей страны, Великой Отечественной войны, и нашей малой родины — Сибири.
Внести свой вклад в исторический фильм о земляках можно, если отправить смс на номер 3443 со словом Губерния и суммой пожертвования.
Как рассказал «АиФ в ВС» член иркутской общественной организации Клуб «Губерния» Сергей Скворцов, клуб решил поддержать кинематографическое «детище» Солбона Лыгденова, потому что «321-я Сибирская» — это пример для нашего подрастающего поколения.
«К сожалению, мы теряем наши корни, и надо воспитывать подрастающее поколение, показывать, какая мы самобытная нация, — говорит Сергей Скворцов. — Кроме того, Солбон хочет развивать тему сибирского характера и дальше, и создать серию фильмов о людях, которые жили и живут в Иркутской области, Бурятии, Забайкалья. И мы будем его в этом поддерживать.
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