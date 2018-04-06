Режиссёр фильма «321-я Сибирская» обращается за помощью к иркутянам

На то, чтобы закончить картину, съёмочной группе не хватает около 15 миллионов рублей. Помочь доснять фильм «321-я Сибирская» могут пожертвования тех, кому не безразлична история нашей страны, Великой Отечественной войны, и нашей малой родины — Сибири.

Внести свой вклад в исторический фильм о земляках можно, если отправить смс на номер 3443 со словом Губерния и суммой пожертвования.

Как рассказал «АиФ в ВС» член иркутской общественной организации Клуб «Губерния» Сергей Скворцов, клуб решил поддержать кинематографическое «детище» Солбона Лыгденова , потому что «321-я Сибирская» — это пример для нашего подрастающего поколения.