Бананы превратили в предмет искусства, теперь их жалко есть

Голландский художник Стефан Бруше (Stephan Brusche) живёт в Роттердаме и любит экспериментировать с необычными материалами. Так он увлёкся бананами. С помощью ножа, красок и перьевой ручки Стефан превращает бананы в холст, на котором создаёт изображения знаменитых людей, животных, копии известных картин и кадры из фильмов. За альтернативной жизнью бананов, к слову, следят больше 80 тысяч человек в Инстаграм.