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Бананы превратили в предмет искусства, теперь их жалко есть
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Бананы превратили в предмет искусства, теперь их жалко есть 

Ридус 26 минут назад
Фото: Ридус
Голландский художник Стефан Бруше (Stephan Brusche) живёт в Роттердаме и любит экспериментировать с необычными материалами. Так он увлёкся бананами. С помощью ножа, красок и перьевой ручки Стефан превращает бананы в холст, на котором создаёт изображения знаменитых людей, животных, копии известных картин и кадры из фильмов. За альтернативной жизнью бананов, к слову, следят больше 80 тысяч человек в Инстаграм.
Также «Ридус» рассказывал, как можно создать шедевр из простой яичницы и нарисовать картину в кофейной чашке.
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