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Тихий ужас: на экраны выходит триллер об ушастых монстрах с Эмили Блант (ВИДЕО)
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Тихий ужас: на экраны выходит триллер об ушастых монстрах с Эмили Блант (ВИДЕО) 

Newsru.com 30 минут назад
Фото: Newsru.com
На экраны выходит необычный триллер «Тихое место»: картина рассказывает о жизни окруженной монстрами семьи, для которой библиотечная тишина — залог выживания. 95% действия фильма проходит беззвучно. Перед премьерой режиссер Джон Красински рассказал
TheWrap, как глухая актриса Миллисент Симмондс помогала сделать его более реалистичным. Критики пишут, что фильм вышел пугающим, а сайт
Box Office Mojo
ожидает, что «Тихое место» сорвет куш в ближайший уикенд в США.
Красински — режиссер картины и исполнитель роли главы семейства. Его жена Эмили Блант остается женой и на экране. Юная мисс Симмондс играет их дочь. «Мы все выучили язык жестов, — говорит Красински. — У нас будто был гид на протяжении всей истории. По сценарию, наша дочь глухая, и я постоянно спрашивал ее (Симмондс): „Тут все верно?“. И она предлагала: „А может, лучше вот так?“
В ситуации, когда окружающие дом монстры реагируют на малейший звук, даже самые обычные вещи становятся сложной задачей: поужинать, сыграть в „Монополию“ или пойти на рыбалку — все это риск для жизни. Обозреватель
Vulture
отмечает, что Красински упивается этой идеей и талантливо эксплуатирует ее: в фильме есть не один момент, когда все зрители в зале подпрыгивают в креслах. А когда вдруг видишь торчащий из рассохшейся доски пола гвоздь, ты покрываешься испариной от одной мысли о том, что кто-то из героев может наступить на него.
Обзор
Variety
изобилует спойлерами. Там также отмечается, что Красински удалось правдоподобно показать на экране семью, за всех членов которой переживаешь по-настоящему. Обозреватель сравнивает фильм с триллерами Шьямалана вроде „Знаков“ или „Деревни“.
В России картина выходит в прокат 12 апреля.
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