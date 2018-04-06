Тихий ужас: на экраны выходит триллер об ушастых монстрах с Эмили Блант (ВИДЕО)

На экраны выходит необычный триллер «Тихое место»: картина рассказывает о жизни окруженной монстрами семьи, для которой библиотечная тишина — залог выживания. 95% действия фильма проходит беззвучно. Перед премьерой режиссер Джон Красински рассказал

TheWrap, как глухая актриса Миллисент Симмондс помогала сделать его более реалистичным. Критики пишут, что фильм вышел пугающим, а сайт

Box Office Mojo

ожидает, что «Тихое место» сорвет куш в ближайший уикенд в США.

Красински — режиссер картины и исполнитель роли главы семейства. Его жена Эмили Блант остается женой и на экране. Юная мисс Симмондс играет их дочь. «Мы все выучили язык жестов, — говорит Красински. — У нас будто был гид на протяжении всей истории. По сценарию, наша дочь глухая, и я постоянно спрашивал ее (Симмондс): „Тут все верно?“. И она предлагала: „А может, лучше вот так?“

В ситуации, когда окружающие дом монстры реагируют на малейший звук, даже самые обычные вещи становятся сложной задачей: поужинать, сыграть в „Монополию“ или пойти на рыбалку — все это риск для жизни. Обозреватель

Vulture

отмечает, что Красински упивается этой идеей и талантливо эксплуатирует ее: в фильме есть не один момент, когда все зрители в зале подпрыгивают в креслах. А когда вдруг видишь торчащий из рассохшейся доски пола гвоздь, ты покрываешься испариной от одной мысли о том, что кто-то из героев может наступить на него.

Обзор

Variety

изобилует спойлерами. Там также отмечается, что Красински удалось правдоподобно показать на экране семью, за всех членов которой переживаешь по-настоящему. Обозреватель сравнивает фильм с триллерами Шьямалана вроде „Знаков“ или „Деревни“.

В России картина выходит в прокат 12 апреля.