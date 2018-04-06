Шесть кинозалов Удмуртии модернизируют за счет средств «Фонда кино»

Ижевск. Удмуртия. Шесть кинозалов Удмуртии модернизируют за счет средств «Фонда кино». Деньги получат залы, расположенные в Глазове и Можге, а также в Воткинском, Камбарском, Алнашском и Кезском районах. Об этом на своей странице «Вконтакте» написал министр культуры республики Владимир Соловьев.

Отметим, что финансовую поддержку могли получит залы, расположенные в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч. Речь идет о поддержке в 5 млн рублей.

Как рассказал «Сусанину» Владимир Соловьев , в прошлом году в подобном конкурсе «Фонда кино» победили кинозалы Воткинска и Увы, а годом ранее игринское муниципальное учреждение.

«Мы думаем, они будут востребованы. На эти 5 миллионов мы хорошее оборудование приобретаем, делаем ремонт, ставим новые кресла. Конечно, есть определенные условия, на которых Фонд кино заключает с нами договор, в том числе предлагается определенный перечень фильмов», — рассказал Владимир Соловьев.

По его словам, в этом есть определенные плюсы, так как кинотеатры не загружаются вопросами, связанными с лицензиями на фильмы.

«Все эти вопросы решает кинофонд», — отметил Соловьев.