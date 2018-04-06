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В библиотеке на Зарайской обсудили кинокартину «Полосатый рейс»
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В библиотеке на Зарайской обсудили кинокартину «Полосатый рейс» 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Очередная встреча участников киноклуба состоялась в библиотеке №106, которая расположена на улице Зарайской в Рязанском районе. На этот раз читатели обсудили советский фильм «Полосатый рейс». Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Участники вспомнили замечательных актеров, посмотрев фрагменты фильма, поговорили об истории создания киношедевра и о дальнейшей судьбе главных героев, — пояснила Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
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