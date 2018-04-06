В библиотеке на Зарайской обсудили кинокартину «Полосатый рейс»

Очередная встреча участников киноклуба состоялась в библиотеке №106, которая расположена на улице Зарайской в Рязанском районе. На этот раз читатели обсудили советский фильм «Полосатый рейс». Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— Участники вспомнили замечательных актеров, посмотрев фрагменты фильма, поговорили об истории создания киношедевра и о дальнейшей судьбе главных героев, — пояснила Марина Бесфамильная.

Напомним, что библиотека №106 находится по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)