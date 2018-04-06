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«Свата» Добронравова сегодня выпишут из больницы
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«Свата» Добронравова сегодня выпишут из больницы 

BFM.RU 1 час назад
Фото: tele.ru
Федора Добронравова, известного по сериалу «Сваты» сегодня выпишут из больницы. Об этом РБК сообщили в Московском академическом театре сатиры. Там рассчитывают, что 14 апреля актер уже выйдет на сцену.
В середине марта представитель Добронравова Ирина Сойкина рассказала об отмене всех спектаклей с участием актера «на неопределенный срок». Она затруднилась назвать причину госпитализации. «У него была небольшая проблема с сосудами, скорее всего, просто от переутомления. О том, что Федор перенес инсульт, у меня такой информации нет», — сказала она.
Актер был госпитализирован 18 марта. Федор Добронравов снимался в фильмах «День выборов», «Мамы». Широкую известность ему принесли роли в сериале «Сваты» и скетч-шоу «6 кадров». Актер служит в Московском театре сатиры с 2003 года. В его репертуаре пять спектаклей.
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