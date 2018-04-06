8 фильмов с головоломным сюжетом 

Идеальное кино, в котором есть наша любимая магия, созданная головоломным сюжетом и неожиданным концом.
Петля времени
В будущем, когда путешествия во времени стали возможны, некто придумал, как избавляться от нежелательных людей — их надо отправить в прошлое, где клиента встретит наемник с пистолетом, лупер. Идеальное преступление же — человек пропал, тела нет, а без него никто не заведет дела об убийстве.
Кадр из фильма "Петля времени"
Но каждый такой наемник однажды получает заказ на самого себя из будущего, а после его обязательного исполнения должен «уйти на пенсию». Не каждый лупер справляется с этим заданием, и не каждый «он из будущего» согласен с таким положением дел.
Расёмон
Япония, XI век. В лесу найден мертвый мужчина, а рядом с ним его изнасилованная жена. У этого убийства есть четыре свидетеля, но каждый говорит свою правду.
Кадр из фильма "Расёмон"
Классическая киноистория, рассказанная Акирой Куросавой.
Прежде чем я усну
Каждое утро Кристин просыпается и видит рядом с собой незнакомого мужчину, который говорит, что он её муж. Каждую ночь, когда Кристин засыпает, она навсегда забывает, что случилось с ней сегодня.
Кадр из фильма "Прежде чем усну"
Каждый день она по крупицам пытается составить и зафиксировать картину своей жизни, а помогает ей в этом доктор Нэш, который говорит, что муж Кристин не должен знать об их встречах. Но как понять, кто на твоей стороне, а кто — нет, если уже завтра ты снова начнешь с нуля?
Патруль времени
Путешествия во времени — идеальная почва для историй, выносящих мозг. Поэтому вот еще одна, она даже круче, чем «Петля времени». В будущем, когда путешествия во времени стали возможны, некто придумал, что преступления надо не расследовать, а предотвращать.
Кадр из фильма "Патруль времени"
Было создано Темпоральное Бюро, в которое набрали самых лучших и самых достойных, и теперь его агент охотится на террориста, оборвавшего взрывами бомб сотни жизней.
Жизнь Дэвида Гейла
Дэвид Гейл — профессор университета и активный участник движения против смертной казни — оказывается в камере смертников, осужденный за убийство.
Кадр из фильма "Жизнь Дэвида Гейла"
В последние дни своей жизни он дает интервью репортеру Бэтси Блум, которая понимает, что в этом деле есть нестыковки, и берется за собственное расследование.
Грязь
Брюс Робертсон — детектив-сержант полиции города Эдинбурга, и ему очень хочется получить должность детектива-инспектора, которая сейчас свободна. Расследуя дело об убийстве японского студента, Брюс будет использовать все возможные средства, чтобы устранить соперников.
Кадр из фильма "Грязь"
Эта криминальная драма и черная комедия в одной постановке — экранизация романа Ирвина Уэлша, лично приложившего руку к сценарию.
Треугольник
Джесс оказалась на яхте по приглашению своей приятельницы Грейс, позвавшей молодую мать-одиночку немного отдохнуть. Судно попало в шторм и перевернулось, но пассажирам повезло — мимо проходил огромный океанский лайнер, на который им удалось попасть.
Кадр из фильма "Треугольник"
Вот только он оказался пустым, все часы на борту остановились, и кто-то явно неустанно подглядывает за гостями…
Сыщик
Успешный немолодой писатель Эндрю Уайк, сочиняющий детективы, приглашает в свой роскошный особняк любовника своей жены Майло Тиндла и делает ему неожиданное предложение. Эндрю знает об их связи и готов отпустить жену, но сначала он просит Майло принять участие в инсценировке ограбления, махинациях со страховкой и прочих пикантных ситуациях.
Кадр из фильма "Сыщик"
Эта сложно-сочиненная афера должна обеспечить безбедную жизнь всем её участникам, и молодой любовник соглашается.