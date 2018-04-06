8 фильмов с головоломным сюжетом

Идеальное кино, в котором есть наша любимая магия, созданная головоломным сюжетом и неожиданным концом.

Петля времени

В будущем, когда путешествия во времени стали возможны, некто придумал, как избавляться от нежелательных людей — их надо отправить в прошлое, где клиента встретит наемник с пистолетом, лупер. Идеальное преступление же — человек пропал, тела нет, а без него никто не заведет дела об убийстве.

Кадр из фильма "Петля времени"

Но каждый такой наемник однажды получает заказ на самого себя из будущего, а после его обязательного исполнения должен «уйти на пенсию». Не каждый лупер справляется с этим заданием, и не каждый «он из будущего» согласен с таким положением дел.

Расёмон

Япония, XI век. В лесу найден мертвый мужчина, а рядом с ним его изнасилованная жена. У этого убийства есть четыре свидетеля, но каждый говорит свою правду.

Кадр из фильма "Расёмон"

Прежде чем я усну

Каждое утро Кристин просыпается и видит рядом с собой незнакомого мужчину, который говорит, что он её муж. Каждую ночь, когда Кристин засыпает, она навсегда забывает, что случилось с ней сегодня.

Кадр из фильма "Прежде чем усну"

Каждый день она по крупицам пытается составить и зафиксировать картину своей жизни, а помогает ей в этом доктор Нэш, который говорит, что муж Кристин не должен знать об их встречах. Но как понять, кто на твоей стороне, а кто — нет, если уже завтра ты снова начнешь с нуля?

Патруль времени

Путешествия во времени — идеальная почва для историй, выносящих мозг. Поэтому вот еще одна, она даже круче, чем «Петля времени». В будущем, когда путешествия во времени стали возможны, некто придумал, что преступления надо не расследовать, а предотвращать.

Кадр из фильма "Патруль времени"

Было создано Темпоральное Бюро, в которое набрали самых лучших и самых достойных, и теперь его агент охотится на террориста, оборвавшего взрывами бомб сотни жизней.

Жизнь Дэвида Гейла

Дэвид Гейл — профессор университета и активный участник движения против смертной казни — оказывается в камере смертников, осужденный за убийство.

Кадр из фильма "Жизнь Дэвида Гейла"

В последние дни своей жизни он дает интервью репортеру Бэтси Блум, которая понимает, что в этом деле есть нестыковки, и берется за собственное расследование.

Грязь

Брюс Робертсон — детектив-сержант полиции города Эдинбурга, и ему очень хочется получить должность детектива-инспектора, которая сейчас свободна. Расследуя дело об убийстве японского студента, Брюс будет использовать все возможные средства, чтобы устранить соперников.

Кадр из фильма "Грязь"

Эта криминальная драма и черная комедия в одной постановке — экранизация романа Ирвина Уэлша , лично приложившего руку к сценарию.

Треугольник

Джесс оказалась на яхте по приглашению своей приятельницы Грейс, позвавшей молодую мать-одиночку немного отдохнуть. Судно попало в шторм и перевернулось, но пассажирам повезло — мимо проходил огромный океанский лайнер, на который им удалось попасть.

Кадр из фильма "Треугольник"

Вот только он оказался пустым, все часы на борту остановились, и кто-то явно неустанно подглядывает за гостями…

Сыщик

Успешный немолодой писатель Эндрю Уайк, сочиняющий детективы, приглашает в свой роскошный особняк любовника своей жены Майло Тиндла и делает ему неожиданное предложение. Эндрю знает об их связи и готов отпустить жену, но сначала он просит Майло принять участие в инсценировке ограбления, махинациях со страховкой и прочих пикантных ситуациях.

Кадр из фильма "Сыщик"

Эта сложно-сочиненная афера должна обеспечить безбедную жизнь всем её участникам, и молодой любовник соглашается.