СИНЕМА ПАРК приглашает воронежцев на премьеру триллера «Тихое место»

11 апреля в 20:00 в кинотеатре объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино» состоится премьера фильма «Тихое место».

Триллер «Тихое место» — история одной семьи, которая живёт в небольшой уединённой ферме в американской глубинке. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей. Но нет — их дом наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая ни единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные существа не заметили их. Но дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле

Билеты уже есть в продаже.