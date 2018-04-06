Модные моменты из фильмов 2017 года

Самый классный гранжевый свитер, самое запоминающееся платье и крутой дождевик — все это из фильмов ушедшего года.

Кино и мода всегда идут рука об руку, так что мы сделали для вас подборку главных фэшн-моментов из фильмов прошлого года — свитера, дождевики чудовища.

Лучшее напоминание о всех экспериментах подросткового возраста

«Зови меня своим именем»

Eva.ru

Если вы никогда не перекрашивали волосы, не носили странную одежду, не придавали взгляду выразительность ярко зеленым карандашом, значит, вы никогда не были подростком. Потому что для подростков мода — всегда с приставкой «гипер», и это отлично, ведь такой расклад полностью отражает внутреннюю борьбу и сомнения. Герой Тимоти Шаламе — самый настоящий подросток, а его стиль — стиль самого настоящего подростка. И любовь в этом возрасте может быть такой же переменчивой, как и прическа.

Самое милое платье для девочки

«Леди Берд»

Eva.ru

В нежном и прекрасном фильме Греты Гервиг есть не менее нежный и прекрасный наряд. Платье, в котором можно отправиться в гости в бабушке бойфренда. То есть именно к бабушке бойфренда героиня и отправляется!

То самое бальное платье

«Красавица и чудовище»

Eva.ru

«Дисней» трепетно относится к бальным платьям своих принцесс, эти наряды приковывают взгляд и становятся полноправными героями фильма. Платье Белль создали из нескольких слоев легкой атласной органзы, окрашенной в желтый цвет. На двух верхних слоях напечатали сусальным золотом узор, который похож на пол бального зала в стиле рококо. Кроме того, наряд был украшен 2160 кристаллами Swarovski. По сюжету Мадам де Гардероб взяла позолоту с потолка спальни Белль и украсила ею платье. На создание наряда ушло около 12000 часов работы, помимо этого было сшито еще несколько копий.

Просто самый модный фильм

«Призрачная нить»

Eva.ru

Что тут говорить, самый модный фильм снял Пол Томас Андерсон . Необычная история творца и его музы, ну и наряды-наряды-наряды. Как они создаются, почему, для кого, зачем.

Самый классный свитер

«Божья земля»

Eva.ru

Кто бы мог подумать, что румынский эмигрант, который приходит работать на ферму, является счастливым обладателям самого классного свитера в стиле «бойфренд». Так и хочется забрать его себе и носить, не снимая. Но все это магия кино, режиссер рассказал, что вещи они покупали в самых обычных дешевых магазинах, так что скорее всего это какой-нибудь Primark. Свитер, кстати, из синтетики, даже не из шерсти, но у героя было три таких, так что может где-то они сейчас все лежат вместе.

Лучший дождевик

«Бегущий по лезвию 2049»

Eva.ru

В пост-апокалиптическом мире Вильнева частенько льет дождь, а герои носят спецодежду по такому случаю. Но больше всего нам запомнился этот неоновый дождевик. Такой вполне может появиться на подиуме Недели моды в Париже.

Современный ковбой

“Три билборда на границе Эббинга, Миссури”

Eva.ru

Время ковбоев вроде как прошло, но на самом деле нет. Они все еще существуют, просто сложно опознать их без фирменного стиля и лошади. Современные ковбои — это героиня Фрэнсис Макдорманд : ей совершенно плевать, как она выглядит, ей важно лишь добиться справедливости. Сама Фрэнсис тоже крайне наплевательски относится к моде и условностям, например, «Оскар» она пришла получать без макияжа и без укладки.

Самое стильное чудовище

«Форма воды»

Eva.ru

Гильермо дель Торо — специалист по монстрам, он создает прекрасных чудовищ. Но на этот раз его чудовище влюбляется в обычную-необычную девушку. И чудовище настолько прекрасно в своем уродстве, что его можно только любить (чем занимается девушка) и рисовать (чем занимается ее сосед-художник).

Худший дизайн интерьера

«Патерсон»

Eva.ru

Жена и муза Патерсона постоянна одержима новыми идеями. То она решила печь капкейки, то научиться играть на гитаре, то решила заняться дизайном интерьера. И если капкейки и игру на гитаре зрителю оценить никак не удастся, то с интерьером все просто — этим ей заниматься точно не стоит. Уж лучше гитара, правда.

Длинное белое платье

«Мама!»

Eva.ru

Несмотря на то что картину освистали на премьере в Венеции, да и вообще приняли крайне прохладно, образ Дженнифер Лоуренс в полупрозрачном белом платье наверняка запомнился многим. Мы привыкли видеть ее в ролях воительниц или хотя бы просто сильных женщин и не ожидали найти в ней столько нежности и простоты. Возможно, она и сама не ожидала, не зря же актриса говорила, что это одна из самых сложных ролей в ее карьере.

Полоски, просто полоски

«Приключения Паддингтона-2»

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