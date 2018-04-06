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«Березка. Красота на экспорт»: фильм о легендарном коллективе — на «России 1»
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«Березка. Красота на экспорт»: фильм о легендарном коллективе — на «России 1» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
8 апреля, в воскресенье, телеканал «Россия 1» покажет документальный фильм о легендарном танцевальном коллективе «Березка». Его история началась в далеком 1948 году, когда сцену летнего театра «Эрмитаж» вышел никому не известный танцевальный коллектив: 14 девушек — колхозниц в сарафанах с березовыми веточками в руках. Своим танцем они заворожили буквально всех зрителей. Девушки не шли, а словно плыли над деревянным настилом. Буквально на следующий день вся Москва, а позднее и вся страна заговорила об уникальном коллективе. А еще через несколько лет их знал уже весь мир.
В документальном фильме «Березка». Красота на экспорт" приняли участие художественный руководитель ансамбля Мира Кольцова, директор Сергей Азовский, художник по костюмам Татьяна Шамина; солистки и другие участники ансамбля, а также Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Любовь Казарновская и Игорь Кириллов.
Создатели фильма расскажут о том, как Надежда Надеждина, основательница ансамбля, воспитывала своих артисток, как они учились знаменитому плывущему шагу. Зрители также узнают о том, как сложились судьбы женщин — танцовщиц «Берёзки». Как советских «берёзок» мечтали взять в жены самые известные миллионеры и политические деятели? Об этом и других тайнах всемирно известного коллектива, настоящего символа СССР, а потом и России — в документальном фильме «Берёзка». Красота на экспорт". Смотрите ленту в воскресенье, 8 апреля, в 00:30 на канале «Россия» или на сайте Russia.tv в режиме онлайн-трансляции.
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