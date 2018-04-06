«Березка. Красота на экспорт»: фильм о легендарном коллективе — на «России 1»

8 апреля, в воскресенье, телеканал «Россия 1» покажет документальный фильм о легендарном танцевальном коллективе «Березка». Его история началась в далеком 1948 году, когда сцену летнего театра «Эрмитаж» вышел никому не известный танцевальный коллектив: 14 девушек — колхозниц в сарафанах с березовыми веточками в руках. Своим танцем они заворожили буквально всех зрителей. Девушки не шли, а словно плыли над деревянным настилом. Буквально на следующий день вся Москва, а позднее и вся страна заговорила об уникальном коллективе. А еще через несколько лет их знал уже весь мир.