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Гран-при фестиваля «Призвание — волонтер» завоевал документальный фильм о Русской Арктике
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Гран-при фестиваля «Призвание — волонтер» завоевал документальный фильм о Русской Арктике 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 6 апреля. /ТАСС/. Документальный фильм о Русской Арктике «Клевые парни из бухты Тихой» режиссера Бориса Амарова завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля телепрограмм и фильмов «Призвание — волонтер». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба национального парка «Русская Арктика».
"В Москве вручены награды всероссийского фестиваля телепрограмм и фильмов «Призвание — волонтер». Гран-при фестиваля завоевал документальный фильм «Клевые парни из бухты Тихой». Диплом режиссеру и оператору фильма Борису Амарову вручил председатель жюри фестиваля, ректор Национальной академии медиаиндустрии профессор Евгений Дугин" — говорится в сообщении.
Фильм «Клевые парни из бухты Тихой» был снят на территории бывшей полярной станции Бухта Тихая (1929-1957) расположенной на острове Гукера архипелага Земля Франца— Иосифа летом 2013 года. Фильм продолжительностью 39 минут рассказывает о том, как полярная станция Бухта Тихая, где в 1913-1914 годах зимовала полюсная экспедиция Георгия Седова, а в 1929 году была открыта первая советская полярная станция, превращается в музей под открытым небом.
Бухта Тихая расположена на северо-западной части острова Гукера, который был открыт голландской экспедицией А. Де-Брюйне в 1879 году. Название бухте дал русский полярный исследователь Георгий Седов, экспедиция которого провела здесь зимовку в 1913-1914 годах. На месте зимовки русской полярной экспедиции Георгия Седова в августе 1929 года была создана стационарная научная полярная станция. Капитальные строения и техника тридцатых годов хорошо сохранились. Сейчас здесь расположен опорный пункт национального парка «Русская Арктика».
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