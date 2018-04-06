Гран-при фестиваля «Призвание — волонтер» завоевал документальный фильм о Русской Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 6 апреля. / ТАСС /. Документальный фильм о Русской Арктике «Клевые парни из бухты Тихой» режиссера Бориса Амарова завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля телепрограмм и фильмов «Призвание — волонтер». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба национального парка «Русская Арктика».

"В Москве вручены награды всероссийского фестиваля телепрограмм и фильмов «Призвание — волонтер». Гран-при фестиваля завоевал документальный фильм «Клевые парни из бухты Тихой». Диплом режиссеру и оператору фильма Борису Амарову вручил председатель жюри фестиваля, ректор Национальной академии медиаиндустрии профессор Евгений Дугин" — говорится в сообщении.

Фильм «Клевые парни из бухты Тихой» был снят на территории бывшей полярной станции Бухта Тихая (1929-1957) расположенной на острове Гукера архипелага Земля Франца — Иосифа летом 2013 года. Фильм продолжительностью 39 минут рассказывает о том, как полярная станция Бухта Тихая, где в 1913-1914 годах зимовала полюсная экспедиция Георгия Седова , а в 1929 году была открыта первая советская полярная станция, превращается в музей под открытым небом.

Бухта Тихая расположена на северо-западной части острова Гукера, который был открыт голландской экспедицией А. Де-Брюйне в 1879 году. Название бухте дал русский полярный исследователь Георгий Седов, экспедиция которого провела здесь зимовку в 1913-1914 годах. На месте зимовки русской полярной экспедиции Георгия Седова в августе 1929 года была создана стационарная научная полярная станция. Капитальные строения и техника тридцатых годов хорошо сохранились. Сейчас здесь расположен опорный пункт национального парка «Русская Арктика».