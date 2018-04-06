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Звезда сериала «Сонька Золотая Ручка» рассталась с богатым возлюбленным
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Звезда сериала «Сонька Золотая Ручка» рассталась с богатым возлюбленным 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анастасия Микульчина недавно снялась в сериале «Тот, кто читает мысли» — ремейк популярного американского проекта «Менталист». Ранее актриса также снялась в сериале Виктора Мережко «Сонька Золотая Ручка», который принес ей известность, и в фильме «А зори здесь тихие». Недавно артистка дала интервью, в котором пролила свет на свою личную жизнь. Оказалось, что сейчас 34-летняя звезда свободна и часто путешествует.
Во время беседы Анастасия призналась, что уже несколько лет живет на два города — Ялту и Москву. По ее словам, она всегда мечтала жить на море и четыре года назад купила квартиру в строящемся доме под Ливадией. Позже выяснилось, что по документам земля, на которой строился дом, предназначалась под индивидуальное строительство. Летом прошлого года земельный участок с недостроенным домом был продан и теперь этим делом занимается прокуратура, а Микульчина и ее соседи остались без жилья. Был у артистки еще и ресторан в Крыму, но и его она лишилась. Концепцию, дизайн и меню для заведения разработала Анастасия, но владел им ее возлюбленным. «В результате ему не хватило терпения, он устал от сложностей и в какой-то момент сдался. Продал ресторан и уехал в Питер. А мы расстались», — призналась актриса.
В свое время возлюбленный научил Микульчину водить и подарил желтый «хаммер». По ее словам, теперь она ездит на небольшом кабриолете. Подробности своей личной жизни она предпочла умолчать. Анастасия дала понять, что готова создать семью, если встретит достойного человека, а пока она наслаждается свободой. Также актриса прокомментировала слухи о том, что у нее был роман с режиссером «Соньки Золотой Ручки» Виктором Мережко. «Глупость! Но работать с ним оказалось приятно и легко», — пояснила она EG.ru.
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