В Ярославле Глеб Панфилов по ночам снимает «Один день Ивана Денисовича»

В Ярославле снимают экранизацию рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Снимает картину режиссёр Глеб Панфилов . Он уже занимался экранизацией произведений Солженицына. Режиссёр получил «Нику» за сериал «В круге первом», вышедший в 2005 году. А через два года вышел полнометражный фильм по этому же произведению Солженицына «Хранить вечно».

Большую часть новой картины снимут в Москве и Подмосковье.

— В Ярославле съемки продлятся недолго, — рассказал создатель кинокомпании «Ярсинема» Юрий Ваксман . — На Резинотехнике по ночам снимают сцены с осужденными в лагере.

Произведение «Один день Ивана Денисовича» рассказывает об одном дне из жизни советского заключённого крестьянина и фронтовика Ивана Шухова. До этого повесть экранизировал финский режиссер Каспар Вреде . Премьера полнометражного фильма состоялась в Швеции в 1970 году.

Ярославль часто становится съемочной площадкой. Уж больной фактура у нас хорошая для съёмок разных эпох. Одним из последних нашумевших фильмов, снятых в нашем городе, стала картина «Аритмия».