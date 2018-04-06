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Леонардо ДиКаприо сел на жесткую диету ради новой роли
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Леонардо ДиКаприо сел на жесткую диету ради новой роли 

Popcake.tv 53 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Сорокатрехлетнему Лео предстоит скинуть двадцать лишних килограммов, чтобы сняться в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». ДиКаприо уже нанял лучших фитнес— тренеров и ограничил себя в питании. Источник, приближенный к Лео, утверждает, что тот «голодает» и каждый день устраивает утреннюю зарядку похожую на ту, что проводят в армии. «Я даже отказался от пасты, электронных сигарет и десертов. Иногда мне кажется я сорвусь» — пожаловался Дикаприо журналистам. Леонардо, держись мы с тобой. Неужели мы снова увидим того худенького Лео, как когда-то в «Титанике».
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